ICE advierte que incrementará operativos si alguacil se niega a cooperar

Durham- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) advirtió que incrementará los arrestos en las calles y habrá mayores operativos migratorios en caso de que el nuevo alguacil del condado de Durham, Clarence Birkhead, se niegue a cooperar con la agencia federal.

“El nuevo alguacil todavía no está en el poder y no voy a especular sobre algo que aún no ha sucedido. Sin embargo, en general cualquier jurisdicción local que piense que negarse a cooperar con ICE dará como resultado una disminución en la aplicación de la ley de inmigración local, debe ser consciente de que probablemente suceda lo contrario”, dijo a La Noticia Bryan Cox, director de comunicaciones de la región sureste del ICE.

Riesgo de arrestos colaterales

Cox indicó que cuando falla esta colaboración la agencia federal no tiene más remedio que llevar a cabo más operaciones de detención, explicó el funcionario. Detenciones que según Cox, podrían tener como consecuencia el arresto de indocumentados que no estaban buscando. “No habrían sido vistos si nos hubieran permitido tomar la custodia de un objetivo criminal dentro de la cárcel local”, señaló.

No obstante en la práctica y como lo han denunciado familias inmigrantes y organizaciones como el Centro Hispano, ICE la colaboración de las autoridades no es una garantía para evitar este tipo de detenciones. Basta recordar como a comienzos de abril, Inmigración arrestó a más de 40 inmigrantes en el estado, cerca de una veintena en Durham y Orange, que no habían sido arrestados previamente por las autoridades en estos condados.

“Es algo que ICE hace con o sin el apoyo del alguacil o la policía”, mencionó Eliazar Posada gerente de compromiso y defensa de la comunidad de la organización.

Cox explicó que, en general, ICE genera órdenes de detención sobre individuos que han sido arrestados con cargos criminales locales y que se sospecha que pueden ser “deportables”. “Cuando los organismos encargados de hacer cumplir la ley no respetan estas detenciones y liberan a los delincuentes, socava la capacidad del ICE para proteger la seguridad pública y llevar a cabo su misión”, indicó Cox al justificar el accionar de la agencia.

En números

Según el Centro de Información de Acceso a Registros Trasnacionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse en Nueva York, en Durham, las órdenes de detención del ICE se incrementaron 215 % pasando de 52 en el 2016 a 112 en el 2017.

Si bien en el condado no opera el programa de deportación 287(g), sí el programa hermano Comunidades Seguras. Mismo que desde el 2009 a octubre del 2017 ha puesto en manos del ICE a 760 inmigrantes. De estos, según TRAC el 71.3 % o 542, fueron de inmigrantes sin cargos criminales, sino detenidos por infracciones de tránsito o delitos menores.