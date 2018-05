5 consejos para manejar su tarjeta de crédito

Una tarjeta de crédito es una herramienta, y como toda herramienta es necesario saber cuándo debe ser utilizada, cómo mantenerla, y cómo saber aprovecharla al máximo sin que nos cause mayores problemas.

Debido a lo fácil de usar que es, a su cantidad de beneficios sobre una tarjeta de débito, y a pesar de los altos intereses que conllevan, una tarjeta de crédito puede ser muy útil para sus finanzas en el hogar. Es por esto que te presentamos algunas ideas para usar responsablemente su tarjeta:

Paga el saldo total de la tarjeta al final del mes. Las tarjetas de crédito tienen altas tasas de interés que pueden desequilibrar tu presupuesto. Eso sí, planifica de forma que nunca hagas un pago retrasado, ya que no solamente el banco te cobrará una penalidad, sino que tu historial crediticio se verá afectado negativamente.

Revisa tus estados de cuenta mensualmente. En caso de haber una transacción que no reconozcas, contacta inmediatamente al banco emisor de la tarjeta. Trata de hacer un hábito revisar tus transacciones, y si tu entidad ofrece el servicio de alertas sobre transacciones sospechosas, actívalo. Estas alertas pueden ser a través de mensajes de texto, correo electrónico o incluso llamadas directas a ti para confirmar la transacción.

Elige tus compras cuidadosamente. No porque tengas un martillo, todo es un clavo. No uses tu tarjeta si no tienes el dinero con el cual vas a pagar el producto que estás adquiriendo.

Evita retirar efectivo con tu tarjeta de crédito. Buena parte de los bancos cobran una comisión a la hora de retirar efectivo con tu tarjeta de crédito, además de poder cobrar intereses más altos que los que te cobran normalmente sobre tus gastos.

Optimiza tus beneficios. Descuentos, millas en aerolíneas, seguros de viaje, seguros sobre alquiler de vehículos, entre otros, son los beneficios más comunes ofrecidos por los emisores de tarjetas de crédito. Analiza bien tus necesidades para saber qué tipo de tarjeta te conviene más, ten en cuenta que una tarjeta de millas por lo general tendrá intereses más altos.