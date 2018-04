7 pasos para prevenir las estrías

Las estrías son marcas claras que aparecen en la piel como consecuencia de desgarros por debajo de la dermis, una capa de piel más gruesa situada debajo de la epidermis.

Las causas

Por lo general, están relacionadas con la calidad de la elasticidad de la piel, igualmente las variaciones hormonales hacen que la piel se vuelva más vulnerable. Existen otras causas que pueden provocar la aparición de estrías como:

• Una piel pobre en fibras o con fibras alteradas.

• Cambios bruscos de peso, que provocan el llamado “efecto acordeón”. Este efecto es muy común durante el

embarazo, cuando la piel está sometida a una gran presión debido al aumento de peso y de volumen.

• El estrés. El estado de tensión psicofísica estimula las glándulas surrenales, que producen más

cortisona, una hormona que afecta la tonificación de la piel.

• Ejercicio físico demasiado intenso, que somete a la piel a tensiones y traumas excesivos.

• Desequilibrios hormonales que alteran la estructura cutánea.

• Malos hábitos de vida (cigarrillos, alcohol, alimentación incorrecta), que actúan negativamente sobre el

estado general de la salud del cuerpo.

Prevención

Para prevenir las estrías es necesario seguir algunas reglas, las cuales también pueden ser útiles para evitar que empeoren las ya existentes:

1. Evita las variaciones rápidas de peso.

2. No comas de manera desordenada.

3. No utilices agua demasiado caliente al bañarte. Los tejidos “ceden” al contacto con ella, por el contrario, se tonifican con el agua tibia y fría.

4. No uses ropa demasiado ajustada.

5. No usar en la piel jabones o detergentes agresivos.

6. Utiliza siempre un jabón con pH neutro.

7. Suavizar e hidratar la piel con cremas emolientes.

Piel radiante 100% garantizada

Alimentarnos sanamente es fundamental para proteger la piel, sin embargo, es inevitable que se tenga que reparar algunos daños como: manchas, cicatrices, poros muy abiertos, incluso arrugas o un tono poco saludable. Para ello es fundamental realizarse por lo menos una vez al mes, un tratamiento de Microexfoliación para eliminar las células muertas de la piel, exfoliación para eliminar temporalmente el vello facial y limpieza química personalizada para dar suavidad y textura a tu piel, botox para eliminar líneas de expresión y terapia de oxígeno para reducir el tamaño de los poros.

Carolinas Eye Center & Med Spa ofrece estos tratamientos para el cuidado y rejuvenecimiento de la piel, incluyendo los labios y muchos más.

