Activistas arrestados en protesta pacífica por colaboración de Alamance con ICE

Nueve activistas judíos y de inmigración fueron arrestados la tarde del 24 de noviembre mientras llamaban pacíficamente al condado de Alamance y al Alguacil Terry Johnson a terminar el contrato de 2.3 millones con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ( ICE ).

Como persona judía, estoy tomando una posición ahora porque crecí escuchando historias sobre el Holocausto y sé el peligro de la apatía , dijo Meredith Blumberg de Burlington. He visto lo que sucede cuando un gobierno puede atacar, deshumanizar y despojar a todo un grupo de personas de todos sus derechos civiles y humanos .

La marcha

Más de 300 manifestantes con las agrupaciones: Never Again, Siembra NC, Southerners On New Ground, entre otras, cantaron canciones de protesta, sostuvieron murales pintados con mariposas e intentaron marchar al Centro de Detención del Condado de Alamance con seis ataúdes para representar a quienes perdieron su vida en los campos de concentración de ICE, a quienes han perdido sus medios de vida y sus familias debido a estar encerrados en jaulas, aquellos que se han visto obligados a abandonar sus países de origen debido a la política exterior de Estados Unidos y las prácticas extractivistas de las empresas transnacionales, así como a los que han perecido a lo largo de la ruta en su camino hacia el norte.

Los manifestantes marcharon aproximadamente 30 yardas antes de que aproximadamente 50 oficiales del Alguaciles del condado de Alamance y la policía local, vestidos con equipo antidisturbios, los bloquearon al cerrar South Maple Street. Los manifestantes colocaron seis ataúdes en la calle y dirigieron al grupo en un servicio tradicional de duelo judío llamado shiva, que incluye el Kaddish de luto, una oración judía por los muertos.

Los arrestos

La policía con equipo antidisturbios les dijo a los manifestantes que se dispersaran y los amenazó con un cañón de sonido y gas lacrimógeno. Los manifestantes respondieron cantando colectivamente canciones en hebreo, inglés y español.

La policía arrestó a nueve manifestantes aproximadamente a las 4:30 p.m. mientras los manifestantes mostraban fotos de inmigrantes que murieron bajo la custodia de ICE y la Patrulla Fronteriza y gritaron: ¡Ni uno más! Después de los arrestos, cientos de manifestantes se alinearon en propiedad privada y continuaron cantando mientras la policía se paró en la calle.

Como alguien que ha sido testigo de primera mano de las injusticias que ocurren dentro de los centros de detención de inmigrantes, creo que ICE no tiene lugar en ninguna comunidad , aseguró Mani López, de Burlington. Hemos perdido demasiados seres queridos en sus manos. Es importante exigir a ICE que abandone Alamance y responsabilizar al alguacil Terry Johnson por sus acciones .

Alamance es uno de los últimos bastiones de ICE en Carolina del Norte. Los inmigrantes de todo el estado son llevados a este centro de detención, donde han sido detenidos durante meses seguidos , dijo Madeline Reyes, de Durham.



1 of 3

Fotos: Cortesía organizadores de la marcha.