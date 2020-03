Lo que debe y no debe hacer su familia durante la pandemia

En todo el país, los estadounidenses se encuentran en diversos grados de aislamiento social como parte de un nuevo esfuerzo coordinado para desacelerar la propagación del coronavirus. Ciertas ciudades están en confinamiento total de emergencia. Otras piden que sus habitantes sigan medidas de distanciamiento social. Navegar por este nuevo mundo de limitaciones sociales puede ser confuso. ¿Qué hacer y qué no?

Eso depende de su nivel de aislamiento , dijo Arthur Caplan, director de la División de Ética Médica en la Escuela de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York.

Una persona enferma en casa

Según Caplan, el nivel más restringido es la cuarentena – cuando alguien se enferma o se sabe que ha estado expuesta al virus y debe separarse completamente de los demás y no interactuar con nadie aparte de las personas de su hogar.

Si tiene pareja o niños, y no se puede separar completamente dentro de su casa, por lo menos divida el espacio y mantenga su distancia , indicó.

Orden para quedarse en casa

Estar en cuarentena es parecido a llevar un confinamiento de emergencia, restricción que algunos gobiernos usan cuando las localidades tienen niveles altos de infección. Durante el confinamiento de emergencia, o cuando hay una orden de refugio en el luga , salir para realizar cualquier actividad no permitida por el gobierno puede implicar castigos, como una multa o un arresto.

Las instrucciones son distintas en cada lugar, pero, por lo general, permiten que los habitantes se encarguen de sus tareas esenciales de salud y seguridad, como comprar alimentos, medicinas y hasta salir a correr o a caminar con el perro.

Cuarentena voluntaria

Los residentes también pueden permanecer en su casa para refugiarse voluntariamente. Ese es un aislamiento propio que se fomenta para personas con vulnerabilidades de salud, como los mayores de 65 años y personas con un sistema inmunológico débil, cardiopatías, diabetes o enfermedades pulmonares.

A medida que se aumentan los niveles del virus, crece el número de los estados y las localidades que ahora piden que sus habitantes se aíslen por cuenta propia para desacelerar el contagio.

COVID-19

El nuevo coronavirus ocasiona COVID-19 , una enfermedad respiratoria con síntomas como tos, fiebre y, en casos más graves, dificultades para respirar.

Hace poco, la American Heart Association emitió una declaración aconsejando precaución y preparación para las personas de mayor edad con enfermedades cardíacas coronarias o alta presión sanguínea, porque pueden ser más propensas que otras a estar infectadas por el virus y sufrir complicaciones más graves.

Distanciamiento social

Como mínimo, se pide que todos en Estados Unidos practiquen el distanciamiento social, lo cual significa mantenerse a seis pies de distancia de otras personas y limitar la cantidad de interacciones directas con los demás.

Creo que el principio que guía estas pautas es tratar de reducir la expansión del virus y, una forma de hacerlo es aislándonos en forma individual para reducir la posibilidad de transmitírselo a alguien más , dijo Wayne Rosamond, profesor de epidemiología en la Escuela Gillings de Salud Pública de la Universidad de Carolina del Norte.



Como regla general, añadió, eso significa reducir el contacto con otras personas, así como reducir el contacto con cosas que alguien más haya tocado.

Qué hacer en familia

Pero, con los niños en la casa por no poder ir a clases, y toda la familia encerrada, surgen preguntas acerca de lo que todos deben hacer y no hacer con su tiempo.

No visite a personas mayores

No visite a sus padres ni a amigos o vecinos de mayor edad, aconseja Caplan. Ellos tienen un mayor riesgo. No lleve a los niños a verlos. No sabe realmente si usted está infectado o no. Llámelos por teléfono o FaceTime, o hasta por Skype. Pero no los visite .

Salir con los niños

Si sale con los niños tenga cuidado al seleccionar el lugar y vigile lo que vayan a tocar, dijo Rosamond. Pregúntese a sí mismo, ¿Qué cosas en el ambiente habrían podido tocar otros, o quizás toser sobre ellas? Es importante crear espacio entre personas, pero también hay que mantenerse atentos a su entorno y al pendiente de lo que toquen sus niños y usted , agregó.

Los Institutos Nacionales de Salud advierten que el virus puede sobrevivir en superficies hasta varios días. A los niños les gusta tocar las cosas y se meten todo a la boca , dijo Caplan. Debe tener mucho cuidado cuando los lleve a cualquier parte .

Play dates

Tampoco permita que sus niños inviten a sus amigos a su casa a jugar, agregó Caplan. Pueden verlos afuera si los puede mantener a distancia. Pero debe vigilarlos. No los deje jugar a las luchas. No permita que se encimen unos con otros .

Pediatras y dentistas

El gobierno federal también pide que se pospongan todas las consultas médicas o dentales no esenciales durante este tiempo. Esas visitas no solo pueden exponer a personas con el virus en el consultorio médico, las salas de espera o en el transporte público, sino también desviar recursos que podrían requerirse para atender a pacientes con coronavirus , dijo Caplan.

En estos momentos se están solicitando empleados de servicios médicos de una gama amplia de especialidades para atender el influjo de pacientes.

¿Qué cosas sí puede hacer?

Las agencias gubernamentales de salud sugieren salir a caminar o a correr, o dedicarse a su jardín, si quiere salirse de la casa. Solo manténgase a seis pies de cualquier otra persona.

Haga ejercicio

Muchos gimnasios y estudios de yoga que han tenido que cerrar, están ofreciendo clases por video en línea que la gente puede practicar en su casa.

Tiene que ponerse creativo , dijo Rosamond. Es importante moverse y no quedarse sedentario. Duerma lo suficiente, coma bien y levántese para mantenerse activo. Es esencial seguir sano durante este tiempo, tanto mental como físicamente .

Fuera de casa