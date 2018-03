Alertan sobre casos de violencia sexual contra latinas fuera de discotecas en Durham

Durham- Cuatro mujeres latinas fueron asaltadas sexualmente el fin de semana del 10 de marzo en el centro de Durham, por lo que organizaciones que trabajan con las víctimas lanzaron una señal de alerta y pidieron extremar las medidas de precaución.

“Los casos ocurrieron en horas de la madrugada en discotecas del centro de la ciudad. Tres fueron perpetrados por desconocidos. Estamos alarmados”, dijo a La Noticia, María Morales Levy, quien se encarga la línea de ayuda del Centro de Respuesta de Crisis de Durham (DCRC, por su sigla en inglés).

Las mujeres fueron golpeadas, drogadas y violadas, algunas en el estacionamiento de los establecimientos. “Nos dimos cuenta porque nos llamaron del hospital. Es preocupante porque no nos han contactado directamente, ya que temen verse en problemas y hasta ser deportadas si denuncian”, mencionó.

Denuncie sin temor

Morales Levy recordó que las agencias que ayudan a las víctimas de asalto sexual o violencia doméstica guardan total confidencialidad y la información no se comparte con Inmigración.

“Pueden estar tranquilas. Sé que hay temor, pero nosotros les ayudamos en todo el trámite legal, hablamos con las autoridades y les informamos acerca de los recursos y ayudas disponibles”, señaló. Además la ayuda es en español.

Igualmente, si una víctima vive en un condado diferente al de Durham, también puede llamarlos y ellos se encargarán de contactarlos con los recursos disponibles en su lugar de residencia.

Evite ser una víctima

Morales Levy indicó que si las mujeres deciden visitar centros nocturnos sean muy precavidas:

-Siempre vaya en grupo.

-No reciba tragos de extraños.

-No se quede en el establecimiento hasta última hora.

-Llame a un taxi con anticipación, no se viaje con desconocidos.

-Si va en su propio vehículo, no lleve a desconocidos.

Si es atacada

-Vaya de inmediato al hospital.

-Contacte al DCRC donde les ofrecen asesoría en español. Todo es confidencial y no se comparte información con Inmigración.

-No se bañe, no se se cepille los dientes o juegue la boca.

-Es preferible no cambiarse de ropa, pero si lo hace, debe ponerla en una bolsa de papel (no plástico).

-Su propio cuerpo es evidencia para dar con el agresor.

Centro de Respuesta de Crisis de Durham

-Las 24 horas del día, los siete días a la semana llame en español al 919-519-3735 con María Morales Levy.