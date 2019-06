Alertan sobre posible estafa contra trabajadores latinos del Triángulo

La oficina de la organización El Centro Hispano de Durham recibió el 31 de mayo la denuncia de tres trabajadores a quienes les llegó una carta sospechosa que pedía su información personal.

Tuvimos de tres personas que recibieron un aviso, según de su compañía de trabajo, que la Administración de Seguro Social le había avisado a la compañía que los Seguros Sociales de estas personas no van al par con sus nombres. La carta pide que los empleados escriban su nombre y número de Seguro Social y lo envíen para determinar si es simplemente un error administrativo o un número fraudulento , dijo a La Noticia Miriam Antelis, especialista de la comunidad de El Centro Hispano.

Nuestra abogada de inmigración y yo miramos una de las cartas, y nos pareció que era una estafa. La carta no menciona el nombre de la compañía y la compañía no ha comunicada nada más sobre este caso. La carta no menciona el nombre de nadie de la compañía, ni viene firmada por nadie, y también está escrita a mano la información del empleado. Aunque a primer vista pareciera que podría ser legitima, mirándola bien, la carta es poco profesional , agregó Antelis.

Tenga cuidado