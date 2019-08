Algunos beneficiarios del TPS pueden recibir la residencia legal tras fallo judicial

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía ( USCIS ) emitió un memorando el 31 de julio , en donde asegura que acatará una decisión de la Corte de Apelaciones de Inmigración ( BIA ) a favor de un dictamen del año 2017 , el cual permite que ciertos beneficiarios del Estatus de Protección Temporal ( TPS ) que se puedan convertir en residentes legales permanentes y recibir la green card .

Antes de esta decisión las personas con TPS no podía solicitar la residencia, pues se consideraba que como entraron ilegalmente al país, no se presentaron ante las autoridades migratorias, sin embargo el fallo de la Corte de Apelaciones de Inmigración deja claro que cuando solicitaron el TPS, estos inmigrantes sí se presentaron ante las autoridades.

Esta decisión no favorece a todos los inmigrantes con TPS, sino principalmente a los que están casados con ciudadanos americanos o tienen hijos estadounidenses mayores de edad, y viven en los estados que cubren los circuitos judiciales 6no y 9no.

¿Quiénes se pueden beneficiar?

La actual jurisprudencia en los tribunales del 9no y 6to Circuito Federal permite a los beneficiarios del TPS ajustar su estatus migratorio sin tener que viajar fuera del país. Estos tribunales han sostenido que otorgar el TPS constituye un ingreso legal.

Sin embargo, esta opción requiere primero que los solicitantes se muden a uno de los estados del país que cubre el 9no y 6to Circuito Federal y, luego soliciten ajustar su estatus migratorio a través de un pariente cercano. No hay una cantidad de tiempo mínima de residencia como requisito para solicitar un ajuste migratorio en uno de los estados.

Los estados incluyen: