¿Dónde conseguir alimentos gratuitos para los niños en Henderson?

Las familias que necesiten alimentos confiables y saludables para sus niños durante el cierre de las escuelas, ahora tienen más opciones disponibles por parte del Departamento de Nutrición del Sistema Escolar del Condado de Henderson ( HCPS ) y de algunos restaurantes en el área.

A partir del 19 de marzo , el autobus del programa Alimentos sobre Ruedas meals on the bus estará agregando dos rutas y ocho paradas más. Estaremos entregando desayunos y almuerzos sin costo para así servir mejor a nuestros estudiantes. Dos buses amarillos estarán haciendo siguientes paradas en los siguientes vecindarios o comunidades trayendo alimentos para los niños entre los 2 y 18 años de edad , dijo a La Noticia Molly McGowan Gorsuch vocera del Sistema Escolar del Condado de Henderson.

Ruta 1

King Creek (10:30 a.m. – 10:55 a.m.)

Dodd Meadows (11:05 a.m. – 11:30 a.m.)

Shorty Collins (11:40 a.m. – 12:05 p.m.)

Leisure Lane (12:15 p.m. – 12:35 p.m.)

Ruta 2

Sugarloaf Apts. (10:30 a.m. – 10:55 a.m.)

Conner Creek (11:10 a.m. – 11:35 a.m.)

Ida Rogers (11:50 a.m. – 12:15 p.m.)

Bearwallow Valley Trailer Park (12:30 p.m. – 12:55p.m.)

Sugarloaf Elementary

Además, la escuela primaria de Sugarloaf está enviando un autobús para servir comida a sus alumnos en el norte del distrito. Este autobús estará haciendo las siguientes paradas:

Taylor Road (10:00 a.m.)

Corn Mountain Stop (10:20 a.m.)

Cedar Bluffs (10:50 a.m.)

Cedar Terrace (11:10 a.m.)

Dermid Circle (11:40 a.m.)

Alimentos para llevar

Comidas para llevar también están disponibles sin costo alguno para los niños de 2 a 18 años en las siguientes escuelas de lunes a viernes de 11:00 a.m. a 1:00 p.m:

Atkinson

Clear Creek

Dana

Edneyville

Etowah

Fletcher

Glenn C. Marlow

Hillandale

Mills River

Sugarloaf

Upward

Hendersonville Middle

Restaurantes

La fundación para la educación del condado de Henderson ha recopilado una lista de restaurantes de la zona que ofrecen apoyo a los estudiantes y las familias mientras las escuelas están cerradas.

Para la lista completa de restaurantes, con información en español de lo que ofrecen, visite aquí.

Tenga en cuenta que esta lista está sujeta a cambios, ya que los restaurantes locales pueden cambiar sus horas de servicio.

Para las últimas informaciones locales y en español sobre el coronavirus en Carolina del Norte, visite a La Noticia.