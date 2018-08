Artista latina brilla en la Sinfónica de Charlotte

La Orquesta Sinfónica de Charlotte es una prestigiosa organización compuesta por 59 músicos, entre quienes está Marlene Ballena, una artista quien le pone “el toque latino” a cada pieza musical que toca.

Marlene toca el chelo pero desde muy pequeña aprendió a tocar varios instrumentos musicales. Siempre supo que eso era lo que ella quería hacer “a los diez años tocaba música en matrimonios y tenía un horario muy ocupado, porque cuando no estaba estudiando y practicando estaba trabajando. Desde niña me acostumbré a ganar un salario tocando música”, nos cuenta.

Cuando se graduó de la secundaria en su natal Perú, intensificó sus estudios en música y logró entrar como chelista en el Conservatorio Nacional de Música en Lima, luego le dieron el puesto de chelista principal en la Orquesta Sinfónica de Piura.

“Mis papás pensaban que ese era el tope de mi carrera profesional, es que esos eran puestos que cualquier músico buscaba en su vida, y yo tenía 20 años”, cuenta Marlene.

Ella empezó a solicitar becas universitarias para estudiar música en Estados Unidos, hasta que en el 2003 la Universidad de Louisville en Kentucky le otorgó una beca.

“No fue fácil conseguir la beca porque como yo no tenía visa para viajar, me tocaba enviar las audiciones con las grabaciones por correo”, dice Marlene.

“El inglés no se me hizo fácil”

Marlene recuerda que al principio aprender inglés no fue fácil y tuvo dificultades con el idioma “cuando estaba en la orquesta yo no podía al principio diferenciar la pronunciación de varias palabras y aveces eso sonaba gracioso”, cuenta Marlene.

Cuando se graduó de música, hizo un masterado en el Instituto de Música de Cleveland, donde participó en varios seminarios con integrantes de orquestas musicales de todo el mundo. Una de las cosas que destaca Marlene sobre la música es que está conecta a la gente de todas las culturas, lenguajes y nacionalidades “los músicos nos comunicamos con la música, no necesitamos nada más”.

La Sinfónica de Charlotte

Marlene ha tocado con orquestas muy prestigiosas como la Sinfónica de Akron, Canton, Pittsburg, con esta última realizó presentaciones en diferentes ciudades de Estados Unidos, Canada, y Qatar. En el 2014 comenzó a trabajar en la Sinfónica de Charlotte.

“En la audición para la Sinfónica de Charlotte estaba muy nerviosa porque fue detrás de una gran cortina negra, yo prefiero ver a la cara del público para poder conectarme con los que me escuchan. No nos dejaban hablar, ni usar tacones para que el jurado no supiera si era un hombre o mujer quien tocaba. Ese día me quedé toda la noche esperando la respuesta de la audición, hasta que a las 12:00 a.m. me dieron la noticia que había sido seleccionada. De 70 personas que audicionamos solo pasamos dos”.

“La música te encuentra, si quieres ser músico, por más que le huyas a la música, la vida te va llevando a ella, yo no busco la música, la música me busca”, dice Marlene.