Artistas de Carolina del Norte nominados a los Premios Grammy

Varios artistas de diferentes rincones de Carolina del Norte se destacan entre la lista de los nominados para los Premios Grammy 2020 , en diferentes géneros musicales.

DaBaby

El rapero de Charlotte (y estrella en rápido ascenso) DaBaby obtuvo dos nominaciones por su sencillo Suge . El músico está destacado en las categorías: Mejor Canción de Rap del Año y Mejor Interpretación de Rap.

J.Cole

Adicionalmente J.Cole, de Fayetteville, quien ha sido nominado siete veces a los Premios Grammy en el pasado, ocupó el primer lugar de la lista de nominados con reconocimientos en múltiples categorías, incluyendo: Mejor Canción de Rap y Mejor Interpretación de Rap. Su sello Dreamville también fue reconocido en la categoría de Mejor Álbum de Rap por el álbum recopilatorio Revenge of the Dreamers III . Pese a que J. Cole ha sido nominado antes, aún se no ha llevado a casa un Grammy, cuyo trofeo es un gramófono dorado.

Caroline Shaw

La compositora Caroline Shaw, quien es de Greenville y ha sido nominada anteriormente a los Grammy, en esta edición se destacó en la categoría Mejor Composición Clásica Contemporánea por Shaw: Orange .

Joe Troop

El disco Rearrange my Heart , de la banda Che Apalache, la cual fue fundada por Joe Troop, quien es originario de Winston-Salem, fue nominado en la categoría Mejor Álbum Popular.

Iron & Wine’s Sam Beam

El disco Years to Burn de la banda Iron & Wine’s Sam Beam, asentada en Durham, fue nominado a Mejor Álbum del género Americana .

Bon Iver

El trabajo discográfico i, i de la banda de American indie folk, Bon Iver, barrió las nominaciones en las categorías Álbum del Año, Mejor Álbum de Música Alternativa y Mejor Paquete de Grabación. Los miembros de la banda: Matt McCaughan y Jenn Wasner viven en Durham.

Rhiannon Giddens

A las nominaciones de estos prestigiosos premios se suma Rhiannon Giddens, quien es de Greensboro, y fue nominada junto con Francesco Turrisi en la categoría Mejor Actuación en el género American Roots .

Eric Church

Por su parte Eric Church (quien es de Granite Falls) fue nominado en las categorías: Mejor Álbum Country por Desperate Man y Mejor Canción Country por Some of it .

Paradise of Bachelors

Mientras tanto, el sello de Chapel Hill, Paradise of Bachelors, fue nominado para un Premio Grammy 2020 en la categoría Mejores Notas de Álbum en el disco de compilación de Terry Allen, Pedal Steel + 4 Corners .