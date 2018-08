Autoridades investigan presunta estafa contra mujeres latinas

Autoridades locales están recopilando denuncias de mujeres latinas quienes aseguran haber sido víctimas de una estafa que opera en diferentes ciudades dé Carolina del Norte.

Según las denuncias hechas a La Noticia por dos personas afectadas, un grupo de mujeres las contactó ofreciéndoles un modelo de negocio que promete multiplicar $1,400 en poco tiempo.

Blanca Molina asegura que fue estafada por este grupo “la directora del grupo me prometió que si yo le entregaba $1,400 ella me devolvería $9,000 en un mes, ya han pasado dos meses y nadie me responde por ese dinero”, dijo a La Noticia.

Cómo operan

Según las víctimas, la propuesta inicial vino de parte de un grupo informal de latinas, dirigido por una mujer que vive en Winston-Salem. Les propusieron un negocio que multiplicaría su inversión inicial, “ella nos explicaba cómo funcionaba el negocio pero era muy complicado y no entendíamos”, dice Blanca, “la directora nos decía que no nos preocupáramos por entender, que eso era trabajo de los que hacían el negocio, y que nuestro dinero iba a estar seguro”.

En marzo se reunieron ocho mujeres en una casa de Charlotte y entregaron cada una $1,400. No hay recibos de la entrega, no hay pruebas, solo hay mensajes de voz que fueron enviados previa la reunión, en donde la directora urgía a las “inversionistas” entregar su dinero para no “quedarse por fuera del negocio”.

Varias afectadas

Blanca Molina cuenta que las que creyeron en este “negocio” son muchas, pero no todos están dispuestas a denunciar. “Muchas personas que participaron dicen haber ganado dinero y hay otras que aún tienen la esperanza de recibir aunque sea los $1,400 que dieron inicialmente”, dijo.

“La directora del grupo aveces contesta las llamadas y nos dice que ella no tiene nuestro dinero y que el dinero se lo llevó una de las líderes del grupo que vive en Winston-Salem. Yo no le entregué mi dinero a nadie en Winston-Salem la líder de Charlotte es la persona que me tiene responder”, agregó.

La investigación

Blanca Molina y una amiga suya que también entregó dinero, denunciaron individualmente este hecho al Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD). El detective Derrick Mayo investiga el caso.

Monica Mahoney de la Oficina de Crímenes Financieros de CMPD dijo: “Si las personas quieren reportar un crimen y no tienen evidencia del robo, pueden hacer un reporte policial individual, y al cabo de unos días un investigador empezará a recolectar información del caso. No necesita tener evidencia para hacer un reporte. Ahora, si la evidencia es suficiente y saben el nombre de las acusadas, las víctimas pueden instaurar una demanda en una corte civil”.

Actualmente las autoridades están buscando información de más personas que sientan haber sido engañadas con un esquema de “inversión” piramidal, para consolidar la investigación. Si usted piensa que es una víctima, comuníquese con el detective Derrick Mayo al teléfono: 704-686-0400.