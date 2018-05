Autoridades se unen para atrapar conductores que no llevan el cinturón de seguridad

Charlotte – El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg y autoridades del condado Gaston, se unieron para realizar un operativo enfocado en detener conductores que manejan sin usar el cinturón de seguridad.

El operativo que es liderado por la Administración Nacional de Seguridad en las Carreteras (NHTSA), se realiza en coordinación con autoridades locales previo a un festivo, esta vez por la conmemoración del Día de los Caídos o “Memorial Day”.

La actividad se encuentra en efecto y se extenderá hasta el domingo 3 de junio.

En el primer día de la campaña vial se efectuó un operativo en la intersección de Wilkinson Boulevard y Old Down Road, por parte del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD), y otro liderado por las autoridades del condado Gaston en la intersección de Wilkinson Boulevard y Catawba Street.

Según el CMPD se realizaron 73 paradas, que resultaron en 36 citaciones por exceso de velocidad, 18 por no usar el cinturón de seguridad, 8 por no tener el registro al día, 4 conductores por no portar licencia de manejar, 1 por tener la licencia revocada, 1 orden de arresto, y 9 citaciones por distintos motivos que no fueron descritos por la policía.

En el operativo también participaron los departamentos de policía de Huntersville y Cornelius, así como la Oficina del Alguacil del Condado Mecklenburg.