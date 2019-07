Bank of America dejará de financiar a prisiones migratorias privadas

Bank of America Corp., la segunda institución financiera más grande del país, anunció el 26 de junio que dejará de financiar a las prisiones migratorias privadas y a las compañías privadas que arrestan inmigrantes, siguiendo el ejemplo de JPMorgan Chase y Wells Fargo, quienes dejaron de financiar esta industria a principios de año, tras la presión pública de activistas, accionistas, y líderes políticos bajo la convocatoria de #FamiliesBelongTogether.

Los líderes de la industria de prisiones privadas: CoreCivic y GEO Group, dependen del financiamiento de sus deudas de instituciones como Bank of America para llevar a cabo sus operaciones comerciales diarias, financiar nuevas instalaciones y adquirir compañías más pequeñas.

Bank of America ha apoyado a CoreCivic (anteriormente Corrections Corporation of America) con más de 65 millones de préstamos y 132 millonesen líneas de crédito. También suscribieron 40 millones en notas de oferta en el 2015 . Bank of America también forma parte del grupo de bancos que prestaron a Geo Group 450 millones, extendió a la compañía una línea de crédito de 900 millones y suscribió 49 millones en notas de oferta en el 2016 .

Sin grandes prestamistas, la industria de las prisiones privadas tiene opciones limitadas, sin embargo Suntrust, Barclays, BNP Paribas, Regions, Fifth Third, Citizens, PNC, Pinnacle Bank, First Tennessee Bank, Synovus Bank, y US Bank siguen vinculados a esta industria.