Campaña de llamadas telefónicas pide a legisladores una reforma migratoria

La Federación de Iglesias Cristianas de Carolina del Norte, una entidad de la organización Jesus Ministry, continúa su campaña de llamadas a los legisladores que representan al estado, para pedirles que apoyen una reforma migratoria. La primera jordana de esta iniciativa se realizó en Charlotte el miércoles 20 de febrero , con la participación de 30 jóvenes.

Durante el evento los jóvenes, en su mayoría ciudadanos estadounidenses, se enfocaron principalmente en el senador republicano de Carolina del Norte, Thom Tillis, a quien le pidieron que aprueben medidas que legalicen a los beneficiarios del programa DACA , entre otros inmigrantes.

Tillis no apoyará el muro

El 25 de febrero , Tillis se convirtió en el segundo senador republicano en anunciar que votará para bloquear la declaración de estado de emergencia en la frontera con México, hecha por el presidente Donald Trump.

Tillis dijo que el Congreso debe defender sus atribuciones constitucionales, en respuesta a la declaración de emergencia de Trump, que hizo el 15 de febrero , la cual le da acceso a miles de millones de dólares más allá, de los casi $1.4 mil millones que el Congreso ya aprobó para construir segmentos de barreras a lo largo de la frontera con México.

Próxima jornada

La próxima jornada de llamadas se realizará en la ciudad de Monroe el jueves 7 de marzo . Estas jornadas se deben multiplicar, no tiene que estar presente con el grupo de jóvenes, usted también puede llamar desde su casa, o pedirle a un amigo ciudadano que lo haga con usted. Lo único que pedimos es que, si lo está haciendo, nos lo deje saber a la Federación de Iglesias Cristianas de Carolina del Norte, llamando al 704-532-8703 , dijo a La Noticia Maudia Meléndez, directora de Jesus Ministry.

¿Cómo participar?

Si es ciudadano estadounidense pero no habla inglés, consiga a alguien que hable por usted. Si no es ciudadano estadounidense consiga a un amigo ciudadano que lo apoye. Visite govtrack.us una vez allí ingrese su código postal, allí aparecerá la información de su senador y representante de su área. Deje un mensaje de voz, en inglés que diga lo siguiente:

En inglés

We believe it is important to implement border security measures, but I also urge you to push for an immigration reform plan that includes: legalizing dreamers with DACA, legalizing TPS beneficiaries, granting TPS to Venezuelan immigrants who are already in the United States, and reactivating DAPA .

En español