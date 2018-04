Candidato al alguacil: Clarence Birkhead: “No honraré las solicitudes del ICE”

Durham- Clarence Birkhead fue jefe de policía de la Universidad de Duke desde 1998 hasta 2005, cuando se unió al Departamento de Policía de Hillsborough.

En 2010 renunció para postularse como alguacil del condado de Orange, pero perdió.

Desde el 2012, ha trabajado como consultor de seguridad. Esta es la segunda vez que busca esta posición en Durham tras postularse en el 2014 y perder.

1. ¿Por qué busca ser el nuevo alguacil de Durham?

He estado en Durham desde 1988 y he sido testigo del tremendo crecimiento y la prosperidad en nuestro gran condado. Sin embargo, la oficina del alguacil no ha seguido el ritmo de esta evolución. ¡Es tiempo para cambiar! Quiero liderar ese cambio. Para administrar nuestra cárcel con humanidad y fuerza, compasión y equidad. Una oficina que sea transparente, atractiva y responsable ante las personas.

2. Una de sus promesas de campaña es no honrar las detenciones de indocumentados solicitadas por Inmigración. ¿Por qué?

Este tipo de colaboración genera desconfianza entre nuestras comunidades latinas.

Haré un compromiso claro e intransigente de no cooperar con ICE. Como alguacil, no honraré las solicitudes del ICE y no participaremos en redadas.

Las únicas solicitudes de detención que acataré serán aquellas que vengan con una orden judicial o con un Aviso de Comparecencia (NTA).

3. Si no respeta las órdenes de detención del ICE, la administración federal puede considerar que no colabora con ellos. ¿Sería esto perjudicial?

Si el gobierno federal quiere criticarnos estoy bien con eso. Creo que la comunidad en general apreciará ese enfoque y respetará mi decisión.

Actualmente, las autoridades locales pueden decidir si cooperan o no con el ICE. Además, una detención del ICE es simplemente una solicitud; el cumplimiento es voluntario.

No hay nada en la ley federal que diga que debo participar.

4. Muchos han criticado priorizar las visitas familiares de los detenidos en la cárcel del condado a través de videos y de limitar el tiempo de las visitas personales. ¿Qué haría al respecto?

Estoy comprometido a mantener las visitas en persona en nuestra cárcel. Creo que tener contacto con la familia y los que apoyan a la comunidad es esencial.

5. ¿Apoya las identificaciones comunitarias del Faith Action ID?

Definitivamente apoyo el programa Faith Action ID y otras soluciones locales diseñadas para dar la bienvenida y servir a nuestros vecinos inmigrantes.

6. ¿Por qué los latinos deberían votar por usted en estas elecciones primarias?

Quiero que los latinos sepan que seré un alguacil comprometido en mantener unidas a las familias. Quiero que nuestros inmigrantes se sientan seguros y no vivan con el temor de ser deportados o acosados injustamente.

Si soy elegido, trabajaré para reconstruir la confianza en todas las comunidades.