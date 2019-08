Capital Glass líder del Torneo Dominical

Este domingo 1ro de septiembre se reanudará el Torneo Clausura 2019 , en las instalaciones de Ramblewood Park, después de una semana de paralización de la competencia, por mantenimiento a los campos de pasto natural.

Mientras tanto daremos un vistazo a la tabla de posiciones la Categoría Premier, donde encontramos al equipo de Capital Glass en primer lugar con 13 puntos, gracias a 4 victorias y 1 empate. Hasta Cuánto tiene un gol diferencia de (+4), fruto de 9 goles a favor y 5 en contra.

Segundo y tercer lugar

Mientras tanto en segundo lugar aparece el cuadro de Chelsea FC, quienes suman 11 puntos, gracias a sus 3 victorias y 2 empates. Además tienen un gol diferencia de (+3) gracias a 9 goles a favor y 6 en contra.

Hay una pelea codo a codo, entre los equipos Atlántida FC y Jilamito FC, que suman 10 puntos cada uno. Los goles a favor (12) amparan al cuadro de Atlántida FC, para que ocupe el tercer lugar, pues los dos equipos tienen similar gol diferencia (+4).

Séptima fecha

Los partidos por la séptima fecha serán los siguientes: Brothers FC vs. Salusa Team, Jilamito FC vs. Chelsea, Independiente Honduras vs. Capital Glass, encuentro donde el puntero del torneo tendrá una gran oportunidad de seguir sumando pues su rival de turno esta de capa caída, pues apenas a logrado sumar 6 puntos.

Para completar la jornada encontramos a Las Águilas vs. Atlántida, Kabillos FC vs. Vallense y finalmente MCI-Fútbol vs. Rock Hill.

Se recuerda a los aficionados que este torneo se juega los días domingos a partir de las 9:00 a.m., en los campos ubicados en el 10200 Nations Ford Rd, Charlotte, NC 28273.