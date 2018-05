Cómo no perder la paciencia con hijos muy traviesos

Establecer buenos principios en el área de paternidad significa adaptarse al estilo de cada niño. Aquí le compartimos algunos consejos del Centro de Recursos Infantiles, Inc.:

-Identifique y trabaje con la personalidad de cada niño

Observe cuan activo es, cuan distraído, su nivel de adaptabilidad, la forma en que responde a nuevas situaciones, y la intensidad de esas reacciones; la regularidad en sus hábitos alimenticios, y sus patrones de dormir, su reacción a los estímulos sensoriales, y su temperamento en general.

Cada niño tiene su propio estilo, ritmo e interés

Tome tiempo para identificar el ritmo y habilidades de su hijo. Así podrá explotar sus fortalezas y proveerle estructura a aquellas áreas que necesitan estímulo.

Tenga cuidado de no estereotipar a su hijo

“El siempre es tímido,” puede provocar que así sea. Por el contrario diga “él vendrá a jugar cuando esté listo, a él le gusta observar primero.” Esté atento y acepte la personalidad y preferencias del niño.

Recuerde que la palabra “normal” encierra una cantidad muy grande de comportamientos. Muchos niños catalogados como hiperactivos son normales.

Los accidentes ocurren

No caiga en el error de pensar que su hijo hace las cosas a propósito. Para algunos niños el movimiento constante, la exploración física y el entusiasmo en su alta expresión, representan manifestaciones biológicas, no formas de comportamiento que ellos escogen sin pensar.

La clave para trabajar con el temperamento de su hijo es entender al máximo su estilo propio, ser para él como un aliado, una persona que lo apoye no una persona que solo haga exigencias que el niño no puede cumplir.

Diez alternativas para controlarse evitar golpear a su niño

La próxima vez que las presiones y problemas diarios se acumulen hasta el punto donde sienta que quiere golpear a su niño. ¡Deténgase! Trate algunas de estas alternativas simples. Usted se sentirá mejor y su niño también:

1. Respire profundamente … y repita la respiración. Entonces recuerde que usted es el adulto. Apriete los labios y cuente hasta 10… o mejor aún hasta 20.

2. Cierre los ojos e imagínese que usted escucha lo que su niño está a punto de oír.

3. Ponga a su niño aparte en una silla de descanso “time-out” (recuerde la regla del tiempo en la silla – un minuto de descanso por cada año

de edad).

4. Siéntese usted en la silla de descanso. Piense porqué está enojado: ¿su niño tiene la culpa o su niño es simplemente el blanco de su cólera?

5. Llame por teléfono a un amigo o amiga.

6. Si alguien le puede ayudar a cuidar a los niños, vaya afuera y tome una caminata.

7. Tome un baño caliente o refrésquese la cara con agua fría.

8. Abrace una almohada.

9. Ponga algo de música, incluso cante al ritmo de la canción.

10. Tome un lápiz y escriba todas las palabras que le ayudan a pensar todas las razones por las cuales usted ama a su hijo. Guarde la lista.