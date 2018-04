Hoy en día se escucha con frecuencia acerca del consumo de productos orgánicos como fuente de alimentación saludable. Los productos de origen orgánico son aquellos en cuya producción no se ha utilizado fertilizantes, pesticidas hormonas u otros productos químicos y sintéticos, que resultan perjudiciales para la salud y para el ambiente. Por diversas razones, los productos orgánicos suelen ser más costosos que aquellos que no lo son. Es preferible comprar todos los productos orgánicos, a fines de evitar sustancias químicas que afecten el buen funcionamiento del organismo. Sin embargo, por un tema de costos esto no siempre es posible.

¿Cómo comprar orgánico con un presupuesto?

1. Establezca un presupuesto:

Defina cuanto se quiere gastar en alimentos y trate de cumplir con el límite trazado.

2. No es necesario comprar todos los alimentos orgánicos:

Existen varias frutas y vegetales que, por su composición, no absorben de manera significativa los fertilizantes y pesticidas. Por esto, son seguros de consumir sin necesidad de que sean orgánicos. En este sentido, puede consumir piña, banana, sandia, mango, kiwi, brócoli, hongos, aguacate y toronja; que no sean orgánicos.

3. Conozca que productos sí debe comprar orgánicos:

Esto se debe a que suelen a absorber una gran cantidad de sustancias químicas nocivas para el organismo. Es preferible consumir orgánico: fresas manzanas, moras, uvas, lechuga, espinaca y todas las hojas verdes, papas, maíz, celery, duraznos y pimentones.

4. Compre directamente al productor:

Adquirir los productos orgánicos en mercados agrícolas locales suele ser más barato que comprarlos en el supermercado. Esto se debe a que se le compran directamente al productor.

5. Compre productos orgánicos congelados y secos:

Existe una variedad de productos orgánicos secos y congelados que pueden ser almacenados por largos periodos de tiempo, tanto en la alacena como en el congelador. Quínoa, arroz integral, harinas, encabezan la lista de este tipo de productos. Adquiéralos cuando estén en promoción o cuando disponga de cupones de descuento. Es importante revisar la fecha de vencimiento de los productos.

Los alimentos orgánicos cuidan al medio ambiente y la salud de las personas. Por eso tienen un valor que se ve reflejado en el precio de compra. Consumir productos orgánicos es una inversión su salud y en la de su familia.

Para más información consulte: FAO