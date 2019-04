Conozca sus derechos en caso de que se encuentre con un agente de inmigración

Los arrestos que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ( ICE , en inglés) realizó en febrero y que en Carolina del Norte dejó cerca de 300 indocumentados detenidos -la mayoría, según ICE, con algún tipo de antecedente delictivo- han causado temor e incertidumbre entre la comunidad. Por ello, grupos comunitarios han hecho un llamado para confrontar el temor con información.

¿Quiénes están en riesgo?

Lo fundamental ahora es tener un plan listo , dijo a La Noticia, Viridiana Martínez, del grupo comunitario Alerta Migratoria. No solo si has cometido un delito, también si entraste por la frontera y te agarraron, aunque te hayan dejado en libertad; si tienes una orden de deportación y no saliste o si simplemente estás indocumentado y no tienes una pasado criminal. Todos están en riesgo , apuntó.

Martínez mencionó que gracias a la difusión de información, las tácticas de aprensión de ICE también se han diversificado y ahora no solo buscan a las personas en sus casas, sino que los siguen cuando van en sus autos o los esperan afuera. Por ello el grupo ha ampliado las recomendaciones para los inmigrantes.

Recomendaciones

Memorizar el número de teléfono de dos personas de confianza, que sepan sus contactos y que estén disponibles para responder a toda hora. Elaborar una plan de emergencia para el cuidado de los niños o de personas que requieran atención especial, es decir, si llegara a ser arrestado, ¿Sabe a quién le va a delegar la responsabilidad de cuidar por sus niños mientras arregla su caso? Tener a la mano la información de diferentes abogados responsables.

Si usted ve un operativo

Los activistas recomiendan que si una persona es testigo de una detención o redada de ICE y no tiene problemas migratorios, recomiendan documentar el operativo con fotos y video.

Todos tenemos derechos, el problema es que muchas veces no se respetan. El actuar rápido por parte de la familia es muy importante , mencionó Martínez.

Conozca sus derechos

La Unión Americana de Libertades Civiles de Carolina del Norte ( ACLU NC ) hizo algunas recomendaciones en caso de que Inmigración llegue a su casa o lo detenga rumbo a su trabajo:

Usted tiene derecho a permanecer en silencio. No tiene que responder a preguntas acerca de dónde nació, si es ciudadano de Estados Unidos ni cómo ingresó al país. Si no es ciudadano americano y no tiene documentos de inmigración, diga que quiere permanecer en silencio.

No mienta acerca de su estatus de ciudadanía, ni entregue documentos falsos.

Usted tiene derecho a llamar a su abogado, a su consulado y a su familia.

¿Qué hacer si ICE llega a su casa?