Consulado General de México ofrece consultas legales gratuitas

El Consulado General de México en Raleigh ofrecerá consultas legales en materia migratoria gratuitas en la jornada sabatina del 4 de mayo .

Según informó el consulado, el propósito es que los mexicanos puedan hablar con expertos legales acerca de su situación para determinar si califican a algún beneficio migratorio o conocer las opciones legales existentes.

No hay que hacer cita previa y como parte de los requisitos los interesados deberán presentar: el pasaporte mexicano, la matrícula consular, el acta de nacimiento o la credencial para votar. Los abogados atenderán de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. Igualmente se dará orientación y servicios para casos de violencia doméstica y/o sexual de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Día de la Ciencia

También invitan a niños y jóvenes a participar en el Día de la Ciencia en actividades recreativas de investigación científica-tecnológica, matemáticas y experimentos, con la participación de múltiples entidades de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Jornada sabatina

De la misma manera, el consulado también estará abierto para la realización de trámites como pasaportes, credencial de elector, poderes notariales y doble nacionalidad. Igualmente, se podrá solicitar la credencial para votar y el acta de nacimiento de personas originarias de México.

Para ser atendidos, los interesados deberán pedir una cita -que ya está disponible- a través del sistema telefónico de Mexitel al 877-639-4835 o por Internet.