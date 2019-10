Consulado Móvil de Guatemala llega a Charlotte

Diego Barahona A.

El Consulado General de Guatemala de Raleigh realizará una jornada móvil a llevarse a cabo en Charlotte, el sábado 2 y domingo 3 de noviembre en la escuela de la Iglesia Our Lady Of The Assumption, ubicada en: 4225 Shamrock Drive, Charlotte, NC 28215.

El sábado se atenderá de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y el domingo de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. Se atenderá conforme las personas se anoten en un listado, el listado se cierra el sábado a las 2:00 p.m., y el domingo a las 10:00 a.m. la hora de cierre puede cambiar dependiendo del volumen de personas , dijo a La Noticia Nery Asencio, asistente consular de documentación del Consulado General de Guatemala en Raleigh.

Los guatemaltecos podrán realizar los distintos trámites de pasaporte, certificado de nacimiento o identificación consular. También se ofrecerán otros servicios como:

Registro de matrimonio

Registro de defunciones

Orientación legal migratoria

Autorizaciones de viaje de emergencia

Supervivencias y certificaciones

Requisitos

Si desea pasaporte deberá presentar en original y una fotocopia de uno de los siguientes documentos Certificado de Nacimiento emitido por RENAP reciente que contenga número de CUI o DPI y el pago de 65 (incluye manejo y envío). La Identificación consular tiene un costo de 25.

Para más información llame al 984-200-1601, también puede escribir al correo electrónico: consraleigh@minex.gob.gt