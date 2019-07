Cuando nuestros planes fracasan

Cuando el fracaso nos toca la puerta, la pregunta más importante que nos tenemos que hacer es ¿por qué? La mayoría de las veces podemos encontrar la respuesta a esta pregunta.

Desconexión de Dios

Esdrás 1: 9 Y ahora, después de lo que hemos hecho, ¿qué podemos decirte? No hemos cumplido los mandamientos . La primera razón que la Biblia nos da para el fracaso es nuestra desconexión con Dios.

Antes de continuar, me gustaría dejar un concepto que debemos tener claro en nuestras mentes: Nuestra salvación es sólo por gracia y a través de la fe. No la merecemos, no la podemos ganar y no tenemos ningún mérito para merecerla.

Existen muchísimos ejemplos bíblicos de la conexión existente entre la obediencia y las bendiciones, también la Biblia nos muestra la conexión que existe entre la desobediencia y el fracaso. No todas las personas que se desconectan de Dios experimentan el fracaso inmediatamente, pero la mayoría de las personas que han experimentado el fracaso ha sido a partir de la desconexión de Dios que han vivido en algún momento de sus vidas.

De hecho, puede ser que su vida no sea lo maravillosa que deseaste que fuera. Ni el plan A, ni el B, ni el C le funcionaron. Seguramente ya uso todas las letras del alfabeto y probablemente comenzó a usar los números de tantas veces que has vivido en el fracaso. Puede ser que todo lo que toca se convierte en polvo y no en oro.

Si Crisis es su segundo nombre, y los problemas y las dificultades son sus constantes compañeras en el viaje de la vida. Si está experimentando el fracaso en este momento, le invito a que tenga como mayor prioridad examinar su relación con Dios. Entre más lejos esté de Dios, más cerca estará del fracaso.

La Biblia menciona algunos beneficios que provee una conexión poderosa con Dios. Estos beneficios contribuyen a una salud física, emocional y espiritual de excelencia, mientras que la ausencia de Cristo en su vida le quita todos los beneficios. Aquí hay dos beneficios:

Consejo. 2 de Crónicas 26: 5 dice: y, mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor. Mientras Uzías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad . Los seres humanos se ven afectados por su pasado y preocupados por su futuro, lo que influye directamente sobre su presente. Sin embargo, Dios es distinto: Borra nuestro pasado, se encarga del futuro y nos brinda paz en el presente por que nos guía a través del camino de la vida. Tener un GPS sobrenatural no es sólo importante, sino necesario para tener éxito.

