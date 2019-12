Despiden a Ron Rivera entrenador de los Carolina Panthers

El equipo de fútbol americano los Carolina Panthers anunció el 3 de diciembre el despido de su entrenador principal, Ron Rivera, a cuatro semanas de finalizar la temporada regular del a NFL .

En el actual torneo Los Panthers están colocados en tercer lugar en la División Sur de la Conferencia Nacional ( NFC ), con una marca de 5 partidos ganados y 7 perdidos. Actualmente los Panthers son el equipo número 14 de la NFL en cuanto a puntos anotados por juego (23.3).

Fue un cambio muy duro. Ron Rivera, además de ser un buen entrenador, es uno de los mejores hombres que he conocido en mi vida , dijo el propietario del equipo, David Tepper.

El Super Bowl 50

Rivera estuvo al frente del equipo desde el 2011 y será recordado por guiar a los Panthers al Super Bowl 50 en el año 2015 , con un récord en partidos ganados de 15 a 1. Ese año Rivera fue nombrado Entrenador del Año de la NFL. También se convirtió en el primer entrenador en reclamar tres títulos consecutivos de NFC Sur.

Sin embargo después de esa hazaña el nivel de partidos ganados no se repitió, de hecho para muchos aficionados, el rendimiento del equipo fue decayendo.

Lo que más me arrepiento es no haber ganado el Super Bowl. Sé que me puse de pie al frente cuando obtuve el trabajo y le dije a la gente que iba a ganar un Super Bowl, y ese es mi mayor pesar como entrenador en jefe de este equipo de fútbol, es que no lo ganamos. Llegamos allí, y tuvimos nuestra oportunidad, tuvimos nuestra oportunidad , dijo Rivera, al anunciar su salida del equipo.

El entrenador secundario, Perry Fewell, ha sido nombrado entrenador en jefe interino. Asimismo, el coordinador ofensivo, Norv Turner, cumplirá un rol de asistente al entrenador.

Ron Rivera

Rivera nació el 7 de enero de 1962 en Fort Ord, California. Su padre, Eugenio Rivera, era un comisionado puertorriqueño del Ejército de Estados Unidos, estacionado en California.

Antes de ser entrenador, Rivera jugó como apoyador para los Chicago Bears entre 1984 y 1992 , ganando la Super Bowl en la temporada de 1985 . Se graduó en la Universidad de California en Berkeley, siendo nombrado para el equipo All American, distinción que se otorga anualmente a los jugadores más destacados de cada posición en el nivel universitario.