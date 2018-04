El Festival Internacional del Sándwich de Aldersgate será más latino este año

Charlotte – Por tercer año consecutivo Aldersgate llevará a cabo el sábado 28 de abril su Festival Internacional del Sándwich, en el que los asistentes podrán degustar comida de distintos países y disfrutar de música, juegos y diversión para toda la familia.

Este evento que es gratuito se llevará a cabo en los predios de Aldersgate, una comunidad de personas de la tercera edad en: 3800 de Shamrock Drive, que destina un área verde de sus 231 acres para el festival.

“Casi todas las culturas tienen uno o más sándwiches, y uno que se convierte en el favorito de su país”, comentó Suzanne Pugh, presidenta de Aldersgate.

“Nuestro festival anual nos permite celebrar la diversidad cultural que tenemos aquí en nuestro propio vecindario, y la diversidad de cocinas que esas culturas nos traen”, agregó Pugh.

El Festival Internacional del Sándwich contará con la participación de restaurantes y camiones de comida “loncheras”, que ofrecerán las populares tortas mexicanas, las arepas venezolanas, los deliciosos sándwiches cubanos, y variedades de Centroamérica, India, China y Korea, entre otros.

En la planeación y preparativos de este festival, que se espera este año atraiga más de 3,000 personas, está Verónica Calderón, quien se desempeña como jefa de diversidad y oficial de inclusión del Aldersgate.

“Queremos ser ese lugar al este de Charlotte donde las distintas comunidades vengan a reunirse e interactuar. También queremos llenar ese vacío que quedó cuando cerraron el Eastland Mall, un lugar a donde todos llegaban”, comentó Calderón a La Noticia.

Música, diversión y entretenimiento

La admisión al festival y el estacionamiento es gratuito, y el Sistema de Tránsito de Charlotte, tendrá la Ruta #23 para llevar a la gente directamente al evento.

Las comidas y bebidas que se expenderán serán para la venta, preferiblemente en efectivo, y se recomienda a los asistentes llevar mantas y sillas para su comodidad.

Para los niños habrán inflables, artistas de globos y “caritas pintadas”, actividad para preparar su propio sándwich y tatuajes infantiles lavables.

El festival tendrá presentaciones de: la Orquesta Mayor, Rumbao Latin Dance Company, el ballet folclórico de Julio Ruiz y Ritmos Brasileños de Reinaldo Brahn.

También estará el coro Voces del Edén de la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte, Dances from The Philippines, Jazz Arts Youth Ensemble III, Flavors of India Dance, Drums of the World, y como invitada especial, Persona Bell, famosa compositora, cantante y pianista quien estará con su banda R&B. El maestro de ceremonias será el conocido presentador, coreógrafo y comediante, Hardin Minor.

Festival Internacional del Sándwich

Cuándo: Sábado 28 de abril

Dónde: Aldersgate

3800 Shamrock Dr.

Hora: 11:00 a.m. – 6:00 p.m.

Entrada y estacionamiento gratis

Ruta de autobús: #23

Para más información: www.aldersgateccrc.com