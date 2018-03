El programa 287(g) no permite al arrestado probar su inocencia

Charlotte – Garry McFadden, es un detective de homicidios retirado del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) donde estuvo por 34 años, y donde fue uno de los oficiales más condecorados en la historia de este departamento. Además fue estrella de su propio “reality show” de televisión “I Am Homicide” para el canal Investigation Discovery.

¿Qué va a hacer para ser un alguacil diferente?

Una vez elegido, tendré la oportunidad de crear una perspectiva totalmente diferente para tener una comunidad más segura, mediante la reducción de la delincuencia a través de la implementación de oportunidades vocacionales y de tutoría. Crear y aplicar políticas y procedimientos con responsabilidad y transparencia. Y, por último, establecer un compromiso inclusivo con la comunidad, independientemente de su estatus social.

2- Ha dicho que quiere cancelar el programa 287g, ¿podría decirnos las razones para hacerlo?

El 287(g) no mejora la relación con nuestras comunidades de inmigrantes y agentes de la ley. No permite que la comunidad inmigrante establezca ningún nivel de confianza con las autoridades, lo que permite que los delitos en esas mismas comunidades no sean denunciados por temor a ser arrestados y deportados.

No existe un proceso verdadero, como yo lo entiendo, que le permita al arrestado probar su inocencia porque el programa los coloca en el proceso de deportación tan pronto como son arrestados e identificados.

También existe una gran responsabilidad y un costo financiero para ser absorbido por los contribuyentes, si el condado se ve envuelto en un proceso legal donde se involucran denuncias de mala conducta o perfil de los diputados.

No hay documentación transparente que respalde honestamente el número de encuentros y entrevistas que se llevan a cabo en el Departamento del Alguacil del Condado Mecklenburg (MCSO).

3- ¿Qué podría hacer para acercarse a la comunidad latina y qué programas puede mejorar para ayudar a los reclusos latinos en la cárcel?

Permitir que la comunidad latina y el MCSO creen un grupo focal, que ayude directamente a educar al MCSO para que comprenda mejor las necesidades de la comunidad latina al tiempo que construye una relación respetable y de confianza.

Con respecto a la cárcel, contrataría más personal latino calificado para crear una mejor cultura de trabajo y ambiente, también ayudar a educar a los agentes y al personal del departamento para responder mejor a las necesidades de los reclusos latinos.

4- ¿Qué puede decirle a los votantes latinos para que vayan a las urnas en las próximas primarias?

Una vez elegido, seré un alguacil en quien los latinos puedan confiar. Como alguacil le pediría a la comunidad latina que me ayude a mantener la responsabilidad del departamento y del personal del alguacil, y, a cambio, me aseguraré de que el MCSO brinde más transparencia que la que tiene actualmente. Pediría que me ayudarán a establecer un equipo asesor latino para ayudar a crear un clima mejor dentro de la comunidad.