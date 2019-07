El uso de los buenos modales es una forma eficiente de expresar respeto

Conocer o revisar ciertas reglas básicas de etiqueta social y profesional es muy importante para poder tener buena comunicación y no perder oportunidades de negocios, crear contactos y mantener vínculos sociales.

A continuación destaco normas de etiqueta básicas que con frecuencia son pasadas por alto y que pueden ser importante re-considerarlas.

Puntualidad

Ser impuntual es un acto de descortesía y falta de respeto al evento o persona con la que acordamos encontramos a una determinada hora. Siempre hay una explicación para llegar tarde, cuando una persona dice no encontraba estacionamiento , es mi primera vez en este lugar y no lo conocía , no hallaba las llaves del auto , etc. que lo único que habla es de su falta de planificación.

Si en algunas circunstancias ocurre un accidente de tránsito y realmente no puede llegar al horario, llame a la persona con la que acordó llegar a un determinado horario y hágale saber que está unos minutos, o lo que estime, atrasado y que está en camino. Pregunte si aun pueden continuar con lo planeado o lo dejan para otra ocasión y agradezca por la espera si aún siguen con los planes.

Invitación

Si recibe una invitación, sea para un evento formal como una boda, o informal como una despedida o lo que sea en donde soliciten su respuesta o RSVP , por favor responda. Incluso si la invitación es muy anticipada y si no está seguro, responda de inmediato tal vez pero tan pronto como sepa que si puede concurrir o no, notifique su nueva situación. Las personas que le están invitando desean planear el evento, por lo tanto su respuesta es importante.

E-mail, mensajes

Tanto en la vida profesional como en la vida social, demuestra cortesía responder e-mails, llamadas, textos, o mensajes dentro de las 24 horas en las que recibió el mensaje. Si no tiene tiempo de elaborar su respuesta, por lo menos responda Recibí su mensaje. Le respondo luego .

Citas

Si tiene una cita, ya sea con el médico, terapeuta, o incluso en la vida social, y por alguna razón no puede concurrir, avise de inmediato a la otra parte. Los otros tienen derecho a saber de sus cambios de planes. Si puede avisar con por lo menos 24 o 48 horas de anticipación, mejor.

Celulares

Si usted está esperando en una fila, sea de supermercado, banco, o correo, evite en lo posible hablar por teléfono, o por lo menos evite hablar alto. No a todo el mundo le interesa conocer lo que sucede en su vida privada.

Lo mismo si se halla en un restaurante, si realmente tiene que tomar una llamada, salga afuera y hable tranquilo. Si se encuentra hablando con una persona, es descortés estar texteando al mismo tiempo y si se halla en una reunión de negocios, a menos que se trate de un caso de emergencia, su celular debería estar apagado o en silencio durante toda la reunión.