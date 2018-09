Elissa Sánchez: una artista inspirada por su familia inmigrante

Las obras de arte creadas por Elissa Sánchez están inspiradas en la naturaleza y en su herencia latina. La admiración por la naturaleza está muy arraigada a la cultura latina. Hace un tiempo me di cuenta que esto lo aprendí de mi abuela, ella siempre estaba hablando de flores, aves, mariposas y sin darme cuenta, con mi arte hago lo mismo que hacía ella , cuenta Elissa.

Influencia de sus padres

Los padres de Elissa se conocieron en Miami cuando emigraron de Chile y Guatemala. Elissa vive de las obras de arte que vende en la galería y en Internet; además dicta clases de piano en sus ratos libres. Ella considera que ganar dinero por medio del arte no es fácil, pero es posible.

Elissa dice que sus padres la apoyaron siempre y la inspiraron, además el hecho que su familia sea inmigrante juega un papel muy importante en sus decisiones y le da fuerza para ser creativa.

veía a mi papá que era muy bueno resolviendo problemas, él me enseñó a buscar soluciones. Lo admiro porque cuando llegó a Miami no tenía nada y ahora lo veo donde está y sé que es posible tener éxito si uno se lo propone , dice Elissa.

La mamá de Elissa le inculcó la necesidad de tener una buena base educativa, no solo en las artes, si no también en los negocios. Mi madre me aconsejó que tomara clases de negocios y economía y eso me ayudó mucho porque ahora entiendo la importancia de estas materias. Yo le aconsejo a todos los estudiantes que sin importar la carrera universitaria que estén cursando, vean por lo menos una clase de negocios, eso les será muy útil en el futuro , dice Elissa.

Su trayectoria

Elissa es una artista que está ganando reconocimiento en Charlotte y actualmente se encuentra exponiendo sus obras en el Campamento Norte de Good Year Art donde empezó dando a conocer sus ilustraciones y ahora tiene su taller privado.

Ella se graduó de música y arte de la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte y cuenta que decidió estudiar las dos carreras, porque según ella son muy parecidas. La música y el dibujo se complementan, pero el dibujo me da más libertad porque puedo plasmar lo que siento, no necesito ser guiada por una director o leer una partitura como en la música , dice Elissa.

Elissa dice que la Charlotte se está volviendo una ciudad más diversa y eso lo ve a diario en la galería desde que estoy en esta galería me doy cuenta que cada vez hay más artistas latinos y eso es muy importante por sin la comunidad no hay arte y los latinos hacen parte de la comunidad , asegura.

Actualmente ella se encuentra haciendo ilustraciones y exposiciones de galería enfocándose en el dibujo de insectos y flores usando diferentes medios y materiales. Para conocer las obras de Elissa Sánchez visite: Elissandra.com