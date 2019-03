Estudiante latino gana beca de Michael Jordan

Carlos Santos, un estudiante del último año de secundaria en Independence High School, es uno de los 6 seleccionados este año para recibir una beca del programa Wings, de la leyenda del baloncesto Michael Jordan.

Wings Scholars es un programa creado por Michael Jordan con el fin de ofrecer becas a estudiantes con los grados y el deseo de ir a la universidad pero sin los recursos financieros para hacerlo.

Este año participaron 24 estudiantes y 6 fueron los afortunados ganadores. Cuatro recibieron becas parciales y Carlos es uno de los dos seleccionados para recibir una beca completa que incluye: pago de todas las matrículas, las comidas y el dormitorio. Lo único que tiene que pagar de su bolsillo son los libros.

Esta beca cubre gastos en cualquier universidad el país sea privada o pública.

Carlos ha sido aceptado en las siguientes universidades: UNC Charlotte, Queens University, North Carolina A&T State University and New York Institute of Technology. Sin embargo, está esperando respuesta final de su universidad favorita: University of Miami.

Joven ejemplar

Carlos, de 18 años y nacido en El Salvador, es un excelente estudiante quien llegó a Estados Unidos a la edad de 4 años. Mantiene una calificación promedio (GPA) 4.039. Desde hace más de un año sabe con seguridad que desea ser arquitecto. Además de trabajar duro para mantenerse en el cuadro de honor, trabaja 25 horas a la semana en Auto Zone, es co-capitán del equipo de tenis de su escuela, es miembro del grupo DREAM, que está conformados por destacados estudiantes atletas quienes se comprometen a no tomar alcohol, no consumir tabaco o drogas y estar en contra de la violencia. En otras palabras ser un ejemplo a seguir por otros jóvenes de su edad.

Tres recomendaciones que Carlos da a otros jóvenes latinos: