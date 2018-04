Siete maneras cómo puede ayudar a sus niños a tener éxito en la escuela

Todos los padres esperan que sus niños culminen exitosamente la escuela y tienen el deseo de ayudar, sin embargo, algunos pueden pensar: “Yo no soy maestro y apenas hice hasta tal grado, ¿cómo voy a ayudar a mi hijo en la escuela? O, ya no me acuerdo de álgebra, o no sé escribir en inglés”. Los maestros hacen mucho en las escuelas, pero gran parte del éxito de los niños depende de la ayuda que reciben de sus padres.

A continuación le presento algunas sugerencias importantes para que los niños tengan éxito en la escuela, que los padres pueden implementar, sin importar cuál sea su nivel de conocimientos de inglés o a qué grado hayan llegado.

1. Primero la tarea, después el juego

Priorice el tiempo de estudiodentro de lo sensato, los niños deben ser alentados a realizar primero sus tareas y luego el juego. Esta es una postura muy valiosa que les enseña a ser responsables que tendrá implicancias cuando trabajen.

2. Establezca un horario definido

Los niños respondes muy bien a las estructuras. Contar con una rutina de horas regulares para hacer sus tareas en un área tranquila de la casa designada aparte de las distracciones, bien iluminada y con los útiles, es beneficioso. Es imprescindible limitar el uso de aparatos electrónicos (iPhones, iPads, etc.) durante el tiempo de la tarea.

3. Tener objetivos altos

La expectativa de los padres del rendimiento de los hijos en la escuela tiene cuantiosa influencia. Si un padre cree que a su hijo no le va a ir bien, lo más probable es que así suceda. En la expectativa, los padres ponen entusiasmo que influye en los niños. Recuerde, no los presione sino motívelos.

4. Involúcrese en la escuela

Conozca a la maestra(o) de su hijo y hable con ella acerca de su rendimiento académico y de su la conducta. Si no puede hablar inglés, pida un intérprete en la escuela, o invite alguien que pueda hablarlo que lo acompañe.

Solicite servicios especiales en la escuela si su hijo tiene problemas de aprendizajes u otros problemas. Sea voluntario de la escuela, en la medida en que su horario de trabajo le permita.

5. Leer, leer y leer

Sea en español o inglés, el leer a diario a sus hijo o junto a ellos es fundamental. La lectura es la entrada del conocimiento y a medida que los niños avanzan en la escuela, la lectura se hace más compleja.

6. Continuen aprendiendo en el verano

Hoy en día los maestros antes de terminar las clases proveen abundantes sitios de Internet y recomendaciones de programas y libros para el verano.

7. Dar el ejemplo

Cuando los padres son responsables en sus trabajos, y/o tareas domésticas, reflejan un sentido de responsabilidad que es observada por los niños. Incluso los padres que continúan estudiando, los hábitos de estudios que ellos tengan influencian directamente los hábitos de los hijos.

Graciela Aires Rust MS, LPCA, CRC

Psicoterapeuta bilingüe

Consultora Multicultural