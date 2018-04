Festival internacional de cine llega con más de 165 películas

Winston-Salem – Con más de 165 películas provenientes de más de 40 países, llega la 20va edición del Festival de Cine RiverRun que estará del 19 al 29 de abril en la ciudad de Winston-Salem, la cual contará con una selección especial de películas en español que incluye: largometrajes, cortos y documentales.

Durante el Festival RiverRun habrán varios eventos gratuitos, incluyendo paneles y conversaciones con los cineastas, así como películas animadas al aire libre para toda la familia. A continuación las cintas latinas más destacadas, o películas ambientadas en Latinoamérica o con actores latinos, junto con sus horarios y teatros:



La novia del desierto (The Desert Bride)

Dirigida por Cecilia Atán y Valeria Pivato, es una tragicomedia sobre segundas oportunidades con elementos de “road-movie” protagonizada por la estrella chilena Paulina García y el argentino Claudio Rissi, la cual fue recibida con muchos aplausos en el Festival de Cannes y ya es un éxito en taquilla. Estará en competencia en la categoría de largometraje.

24 de abril, 5:00 p.m. SECCA

25 y 28 de abril, 1:30 p.m. Aperture 2

Donkeyote

Documental dirigido por el español Chico Pereira que sigue los pasos de Manolo, un moderno hidalgo andaluz de 73 años quien padece artritis crónica, antecedentes cardíacos y una gran pasión: recorrer grandes extensiones a pie junto a su fiel compañero, un burro llamado Gorrión. Estará en competencia en la categoría de documentales.

20 de abril, 10:00 a.m. en Aperture 1

28 de abril, 10:30 a.m. en Aperture 2

29 de abril, 11:00 a.m. en sala Babcock de UNCSA

En la categoría de “Focus”, hay una selección especial de filmes de artistas en desarrollo:

Severina

Del brasileño Felipe Hirsch. Ambientada en Montevideo e interpretada por actores de cinco países sudamericanos, es una adaptación de la novela de título homónimo escrita por el guatemalteco Rodrigo Rey Rosa. Es la historia de un escritor que posee un local urbano repleto de libros para la venta, poco frecuentado. Su monotonía cambia cuando entra en el establecimiento, una chica joven a mirar las estanterías. El melancólico propietario se siente atraído por ella y decide ignorar algunos robos de libros que ella comete.

20 de abril, 5:00 p.m. en sala Gold de UNCSA

24 de abril 24, 5:00 p.m. en Hanesbrands

Opuntia

(En inglés), narra la travesía de Cabeza de Vaca por el Golfo de México en 1528, durante la cual sobrevivió alimentándose de tunas.

20 y 21 de abril, 1:00 p.m. en Aperture 1

22 de abril 22, 6:30 pm, en sala Babcock de UNCSA

Walden: Life in the Woods

Protagonizada por el mexicano Demián Bichir.

25 de abril, 7:30 p.m. en SECCA

27 de abril, 10:00 a.m. en Aaperture 1



The Guardians

Documental dirigido por Ben Crosbie y Tessa Moran que medita sobre el delicado balance entre el desarrollo y la naturaleza, fusionando el ciclo vital de la mariposa monarca con una comunidad indígena en México, ya que ambas dependen del mismo bosque para sobrevivir. Presentado por la Liga Hispana y única presentación en:

23 de abril, 5:00 p.m. en Hanesbrands Theatre



Direcciones de las salas

Aperture 1 (311 W. Fourth St., Winston-Salem)

Aperture 2 (311 W. Fourth St., Winston-Salem)

SECCA (750 Marguerite Drive, Winston-Salem)

Babcock de UNCSA (1533 S Main Street, Winston Salem).

Sala Gold de UNCSA (1533 S Main Street, Winston Salem).

Hanesbrands (209 N Spruce St., Winston-Salem)

Venta de boletos en taquilla del Stevens Center, en 405 4th St. NW, Winston-Salem, NC 27101, en el sitio: www.riverrumfilm.com, o en el: 336-721-1945.