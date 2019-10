Ideas para reducir el consumo de azúcar en los niños

Limite la cantidad de alimentos y bebidas endulzadas que sus hijos comen y beben. Si no compra golosinas o sodas, sus hijos no las comerán o beberán muy a menudo. Las golosinas y las bebidas endulzadas tienen muchas calorías pero pocos nutrientes. La mayoría de los azúcares adicionales provienen de gaseosas, bebidas deportivas, bebidas de energía, bebidas a base de jugo, pasteles, galletas dulces, helados, dulces y otros postres.

1) Sirva porciones pequeñas

No es necesario eliminar completamente los dulces y los postres, pero enseñe a sus hijos que las golosinas en cantidades pequeñas son suficientes. Use tazones y platos más pequeños para servir esos alimentos. Permita que sus hijos compartan una barra de dulce o un bizcocho grande.

2) Bebidas azucaradas con moderación

Las gaseosas y otros refrescos dulces contienen mucho más azúcar y más calorías. Cuando sus hijos tengan sed ofrézcales agua, 100 jugo o leche descremada.

3) Use la cajera que no tenga dulces

La espera en la fila para pagar las compras del supermercado, anima a los niños a pedir los tentadores dulces que les rodean. La mayoría de los supermercados tienen cajeras sin dulces para ayudar a las madres, escoja pagar allí.

4) No ofrezca dulces como recompensas

Al ofrecer alimentos como recompensas del buen comportamiento, los niños aprenden a pensar que algunos alimentos son mejores que otros. Recompense a sus hijos con palabras cariñosas y abrazos de consuelo, u ofrézcales otros artículos no comestibles como calcomanías para que se sientan especiales.

5) Use las frutas como postres

Haga que las frutas sean el postre de todos los días. Sirva manzanas o peras asadas, o ensalada de frutas. También sirva sabrosas barras de jugo congelado (100 jugo) en lugar de postres con alto contenido de calorías.

6) Haga las comidas divertidas

Las golosinas para los niños se comercializan como comidas divertidas . Haga que las comidas nutritivas sean divertidas al prepararlas con ayuda de sus hijos y de manera creativa. Invente una cara sonriente con rebanadas de plátano y pasas. Use moldes para galletitas para cortar las frutas en formas divertidas y fáciles.

7) Anime a sus hijos a preparan comida sana

Motive a que sus pequeños elaboren creativos bocadillos nuevos. Prepare sus bocadillos con cereales secos de granos integrales, frutas secas y nueces o semillas sin sal. Provea los ingredientes y permita que los niños elijan lo que quieren preparar como bocadillo nuevo .

8) Juegue al detective de la comida con sus hijos

Enseñe a los niños cómo encontrar la cantidad total de azúcar en varios cereales. Anímelos a comparar los cereales que les gustan y a seleccionar el que tenga menos azúcar.

9) Que las golosinas sean la excepción, no la regla

Haga que las golosinas sean especiales , no comidas diarias. Las golosinas son fabulosas de vez en cuando. Pero no haga que sean comidas de todos los días. Limite las golosinas dulces a ocasiones especiales.

10) Enséñeles a que terminen su plato

Si los niños no se comen sus comidas, no hay que darles dulces extra . Tenga en mente que los dulces o las galletitas no deben reemplazar los alimentos no consumidos a la hora de comer.

Para más información sobre este tema, visite la página de Internet: ChooseMyPlate