Invitan a mayores de 55 años a participar en actividades gratuitas

En celebración del Día Nacional de los Centros para Adultos Mayores, el jueves 13 de septiembre, la organización Mabel D. Smith Senior en Greensboro invita a las personas mayores de 55 años a participar en actividades gratuitas de yoga, masajes, tratamientos de belleza y vacunas.

Profesionales de los centros Holistic Health y Wellness Fair enseñarán a usar las máquinas de ejercicio por medio de varias demostraciones durante el evento. Profesionales de la salud ofrecerán exámenes médicos generales, vacunas y consejos para tener una vida balanceada.

La coordinadora del Servicio de Recreación y Parques para Adultos Mayores de Greensboro, Jennie Matkins dijo: “Queremos que los adultos mayores participen en eventos sociales y actividades saludables”.

Las clases y ejercicio estarán enfocadas en los adultos mayores. Los horarios de las clases son:

-TaiRoGa (tai chi, aeróbicos y yoga): 10:30 a.m. 10:50 a.m.

-Cuidado de la piel: 11:00 a.m. 11:20 a.m.

– Estiramiento: 11:30 a.m. 11:50 a.m.

– Aceites terapéuticos: 12:00 a.m. 12:20 p.m.

– Masaje y trabajo de cuerpo: 12:30 a.m. 12:50 p.m.

– Vacunación: 10:00 a.m. 12:00 p.m.

– Colección de medicina expirado: 10:00 a.m. to 1:00 p.m.

Celebración de Adultos Mayores

Día: 13 de septiembre.

Hora: 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

Lugar: Mabel D. Smith Senior Center.

Dirección: 2401 Fairview St.Greensboro, NC 27405

Teléfono: 336-373-7564.