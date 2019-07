Invitan a nueva jornada de emisión de identificaciones comunitarias

La Liga Hispana invita a la comunidad a su próximo evento de entrega de identificaciones comunitarias, a realizarse en dos días: El jueves 1ro y el viernes 2 de agosto , en la Iglesia Cristiana Sin Fronteras ubicada en 5490 Shattalon Drive, Winston-Salem, NC 27106

El jueves 1ro de agosto las puertas abrirán a las 5:00 p.m. Una charla de orientación, la cual es obligatoria para personas que obtienen el documento por primera vez, comenzará a las 6:00 p.m. Paralelamente se habilitará una fila rápida de renovación de 5:00 p.m. a 5:30 p.m.

El viernes 2 de agosto las puertas abrirán a las 9:00 a.m. y la orientación comenzará a las 10:00 a.m. Igualmente la fila rápida de renovación será de 9:00 a.m. a 9:30 a.m.

Fila Rápida de Renovación

La Fila Rápida de Renovación es una nueva oportunidad para aquellos que deseen renovar sin tener que quedarse a la orientación. Los requisitos para acceder a ella son llegar temprano (no más tarde de la hora asignada), traer su identificación (ID FaithAction) expirada, y un comprobante de domicilio actual. Si llegan después de la hora o sin estos requisitos, tendrán que quedarse a la orientación del día.

Pruebas de salud

También se ofrecerán pruebas de salud gratuitas proporcionadas por los United Health Centers y la presencia de organizaciones que estarán dando información de los recursos que hay para la comunidad.