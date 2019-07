Invitan a vigilia contra los campos de detención de inmigrantes

El viernes 12 de julio , desde las 8:00 p.m. se realizará en Hendersonville la vigilia Lights for Liberty (Luces por la libertad), un evento que se llevará a cabo a nivel nacional para pedir que se eliminen los campos de detención de inmigrantes en la frontera con México.

Este evento es convocado por varias organizaciones como: United Farm Workers Foundation, The Dolores Huerta Foundation, Al Otro Lado, New Sanctuary Coalition, Black Movement Law Project, V-Day, the ACLU of Southern California, Code Pink entre docenas de otras, las cuales han acordado realizar una movilización masiva en diferentes ciudades del país en contra los campos de detención del gobierno del presidente Donald Trump.

Múltiples reportes de prensa señalan condiciones insalubres, de hacinamiento, y en estos lugares. Por ejemplo abuso se encontró a 900 inmigrantes detenidos en una instalación en El Paso, Texas, la cual tiene una capacidad para 125 personas, con algunos detenidos forzados a vivir en condiciones de hacinamiento durante días o semanas. Un informe reciente del Departamento de Salud y Servicios Humanos reveló que miles de menores de edad durante un período de cuatro años informaron sufrir abuso sexual, mientras estaban bajo la custodia del gobierno de Estados Unidos en estos centros de detención.

