Jennifer López luce deslumbrante a sus 50 años ¿Cuál es su secreto?

El 24 de julio de 1969 nació en El Bronx, Nueva York, Jennifer López. Hoy la actriz, cantante, bailarina, compositora, productora discográfica, diseñadora de modas, empresaria, productora de televisión, coreógrafa, perfumista, filántropa y madre de gemelos de origen puertorriqueño luce radiante a sus 50 primaveras y sigue siendo una diva consagrada sobre el escenario. ¿Su secreto? Ahora entrena más que nunca.

Jennifer López o J.Lo no está sola en el gimnasio, su pareja es el exbeisbolista profesional, Alex Rodríguez, quien también es su compañero de ejercicios. La pareja muestra frecuentemente sus sesionen de entrenamiento a sus fans mediante las redes sociales.

Crear tiempo para el gym

Por nuestras locas agendas entrenamos en horarios locos, pero nunca faltamos a un entrenamiento , escribió Rodríguez en su cuenta de Instagram junto con un video en el que se lo puede ver en el gimnasio entrenando intensamente junto a Jennifer.

Cardio-baile

Una de las claves para sentirse motivada para entrenar es que disfruta del baile, e intenta incorporarlo a su rutina de ejercicios.

Según el entrenador de la diva latina, David Kirsch, a la artista le encantan las sesiones de cardio y generalmente opta por seguir el Método Tracy Anderson, un sistema de ejercicios patentados basados en muchas repeticiones con lastres en los tobillos y pesas para los brazos. Todo ello, ejecutado al ritmo de la música y en unas condiciones ambientes muy determinadas: 35°C (95°F) de temperatura y 75 de humedad.

Entrenar el core no los abdominales

Tome en cuenta dos principios: 1) No se puede perder grasa de forma localizada. 2) La función del abdomen no es la de provocar el movimiento (como en el caso de los crunches ), sino la de evitarlo. Es decir, su función es estabilizadora.

Con esto en mente la recomendación es dejar de hacer abdominales específicos y entrenar el core (núcleo), el cual involucra a una gran cantidad de músculos que forman la zona media del cuerpo, mediante ejercicios isométricos (tensión muscular sin que se produzca movimiento) como las planchas y movimientos compuestos, es decir ejercicios que involucran simultáneamente a múltiples grupos musculares de la zona media del cuerpo. Es perfecto para cuando necesitas enfocarte en dar forma y tonificar no solo los oblicuos sino todo el núcleo , aseguró David Kirsch.

Una dieta estricta

Jennifer no toma café y tampoco bebe alcohol, ella toma solamente agua. Además no consume alimentos procesados, envasados, y sin azúcar. Su dieta está compuesta de alimentos naturales e integrales.

Cuando debe asistir a cenas o almuerzos pide platillos saludables y bajos en calorías, como una ensalada o pescado con verduras.

Si siente hambre, en lugar de comer una golosina, opta por proteína magra como claras de huevo, pollo, o pechuga de pavo sin piel. Igualmente cuida el tamaño de sus porciones.