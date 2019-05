La Copa Económica semanal está en la recta final

Lo mejor del fútbol rápido bajo techo está en Global Sports Indoor Soccer Arena de la ciudad de Charlotte, pues tan solo quedan 4 equipo sen competencia, de donde saldrá el campeón de esta temporada.

Categoría B-1

Se enfrentaron en la ronda de octavos de final los equipos de CD Águila y Old Charlotte, done el cuadro que representa a la Ciudad Reina venció 6 – 4 en el juego de ida. Para el juego de vuelta los hinchas del equipo ‘salvadoreño, guardaban esperanzas de remontar el marcador y CD Águila venció por 5 – 2, dando un marcador global de 9 – 8.

Las semifinales en esta categoría se jugarán así: Arsenal vs. Manchester y Real Madrid vs. CD Águila.

Categoría B-2

Arsenal fue el primer clasificado a semifinales luego de vencer en el juego de ida por 7 – 3 a Liverpool, que no lucieron de lo mejor en su primer partido de esta serie. Mientras que en el juego de vuelta nuevamente el cuadro ‘catracho’ salió por la puerta del triunfo al vencer por 3 – 2, dando un acumulado de 10 – 5.

Mientras tanto Inter se vio las caras con Independiente, donde el cuadro italiano venció en el juego de ida por 6 – 4, dejando una esperanza para su rival de turno. En el juego de vuelta volvió a triunfar Inter por 5 – 1, dando un global de 11 – 5.

Las semifinales en esta categoría se jugarán así: Motagua vs. Galaxy y Tela vs. Inter FC.

Se recuerda a los aficionados que este torneo se juega de lunes a viernes a partir de las 8:00 p.m., en el complejo deportivo ubicado en el 5001-G South Blvd. Charlotte, NC 28217.