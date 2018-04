Lanzan campaña para salvar la vida de joven madre latina

María Roxana López Navarro, de Asheville, necesita realizarse un trasplante de corazón para vivir. Activistas locales piden ayuda de la comunidad para recaudar los fondos necesarios para realizar el procedimiento.

María tiene dos niños: Jesús de 3 años y Will de apenas 2 meses. María es originaria de El Salvador y tiene cuatro años viviendo en Asheville con su esposo José Antonio Dubon.

“Estaba embarazada de mi segundo hijo, me faltaban 3 meses (para dar a luz), cuando fui al doctor y me dijo que mi corazón no se escuchaba bien, y me mandaron de emergencia al hospital. Me dijeron que tenía problemas y que no podía respirar bien pues mis pulmones estaban llenos de líquido, porque mi corazón estaba trabajando un 15 %”, recuerda con tristeza María.

La latina fue internada en varias ocaciones y finalmente los médicos le dijeron que necesita un trasplante de corazón.

“Ellos piensan que sin un trasplante puedo vivir de 6 meses a un año nada más. Mi situación legal, no me ayuda. Es difícil, tengo dos niños y no quiero morir. Tengo que estar conectada a este aparato que me ayuda a largar un poquito más la vida, pero no es fácil. La doctora dice que no sabe la causa del problema en el corazón, porque soy una persona joven, que no tenía ninguna enfermedad”, menciona María.

Cómo ayudar

Se abrió una cuenta en la página de Internet: youcaring.com

La meta es recaudar $5,000 pero hasta el momento solo se ha recibido $285.

Para ayudar realice su donación en el siguiente enlace:

https://www.youcaring.com/mariaroxanalopeznavaro-1132840