Latina cumple 104 años de edad rodeada de mucho amor

Como es tradición cada 28 de septiembre, amigos y familiares de Columba Giler celebraron su cumpleaños, en esta ocasión festejaron sus 104 años de edad.

No me siento de 104

Columba avanza a paso lento pero firme, ella usa un caminador desde hace un par de años. El caminador lo usa por protección, porque ella camina bien sin la ayuda de eso , dijo a La Noticia Marina Santaniello, una de las mejores amigas de Columba, a quien conoció hace 20 años en un grupo de oración. Un traje muy elegante, una manicura perfecta y una gran sonrisa son las primeros detalles que se notan de la cumpleañera.

Columba es coherente con sus respuestas y aunque tiene dificultad para escuchar, ella se asegura de haber entendido bien la pregunta. Ella dice que no siente la edad que tiene, yo no me siento de 104 años , dice ella. ¿De cuantos años se siente?, le preguntamos. Me siento de 65 años, nos dice sonriendo.

Para ella el secreto de la longevidad está en viajar, rodearse del cariño de los amigos y disfrutar de la buena comida. Yo como de todo. Me gustan los dulces, la leche, las carnes y sobre todo el pescado , asegura.

Inmigrante y viajera

Columba cuenta que llegó a vivir a Estados Unidos en 1965, cuando tenía 51 años de edad, después que se jubiló de la empresa en la que trabajaba en su natal Ecuador, y llegó originalmente para California. Las playas de California son muy bonitas. Yo soy de Manabí, Ecuador, y me gusta mucho la playa , comenta.

Ximena Loor, la sobrina con quien vive, nos cuenta que Columba se mudó a vivir a Charlotte por miedo a los constantes terremotos de California.

Aunque lleva más de medio siglo viviendo en Estados Unidos, Columba habla mucho de Ecuador, dejando muy en claro que desde que se jubiló, se ha dedicado a viajar por todo el mundo.

A mi me gusta viajar y caminar mucho, Quito (en Ecuador) es muy bonito, pero lo que más me gustó fue Europa, Francia, Inglaterra, España, pero sobre todo, Italia. Solo Italia es más bonito que Charlotte , comenta emocionada.

