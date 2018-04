LatinaCon regresa a Winston-Salem para empoderar a las mujeres

Winston-Salem – LatinaCon 2018 se realizará por cuarto año consecutivo en Winston-Salem el sábado 5 de mayo, con excelentes temas y conferencistas que buscan empoderar a las mujeres latinas del área de la Triada.

En este evento bilingüe de un día, organizado por La Noticia, las asistentes tendrán la oportunidad de participar en un mismo lugar en una serie de conferencias impartidas por mujeres exitosas que las motivarán a triunfar, alcanzar sus metas en la vida, el trabajo, y la comunidad en la que viven.

Desde las 7:30 a.m. hasta las 4:00 p.m. las participantes tendrán una variada agenda que comenzará con un saludable y delicioso desayuno, seguida de una calurosa bienvenida por parte de Hilda Gurdián, directora del periódico La Noticia.

El valor de ingreso al evento es de $35, que le dará acceso a: desayuno, almuerzo, seminarios, sorteos, arreglo de uñas y mucho más.

Nutrida agenda

Este año la agenda comenzará con el tema de la “Actitud Positiva”, que tendrá como ponente a Graciela Aires Rust, psicoterapeuta argentina, bailarina, instructora de yoga y escritora, radicada en Raleigh.

Uno de los temas más interesantes y que además servirá de base a las asistentes para poder lograr el éxito en la vida, es “La Importancia de Tener Metas”, que estará a cargo de Hilda Gurdián.



La directora de La Noticia se ha destacado por ser una empresaria exitosa, por lo cual ha recibido varios galardones, entre ellos: “Women in Business Achievement Awards”, de Charlotte Business Journal, “One of the 50 Most Powerful People in Charlotte”, por Charlotte Magazine, y “Woman of Achievement”, de “General Federation of Women’s Clubs of North Carolina”.

Además publicó el libro: Descubre tu Camino al Exito”.

Por su parte Vivian Pérez Chandler, directora de “Latino Achievers” y presidenta de la Junta Directiva de la Liga Hispana será moderadora de un panel de discusión con tres latinas destacas del área de la Triada.

Otros tópicos que se abordarán parte de la conferencia serán el liderazgo y salud.

Habrá además un espacio patrocinado por Novant Health, para realizarse exámenes de glucosa, hipertensión e índice de masa corporal (BMI).

Al final de la conferencia las participantes podrán socializar, participar en sorteos, arreglo de uñas y muchas más sorpresas.

LatinaCon

Cuándo: Sábado 5 de mayo

Hora: 7:30 a.m. a 4:00 p.m.

Dónde: The Enterprise Conference & Banquet Center

1922 S Martin Luther King Jr. Dr. Winston-Salem, NC 27107

Costo entrada: $35

Para adquirir sus boletos o tener más información, puede llamar Julissa McIver al: 240-672-7057, o escribir a: jmciver@lanoticia.com

Para pagar por PayPal puede ir al siguiente enlace: https://bit.ly/2JAlW0K