Latino recibirá $12,500 por ser arrestado erróneamente como indocumentado

Un latino de Carolina del Norte quien fue arrestado ilegalmente en el estado de New Hampshire al ser considerado sospechoso de ser indocumentado , llegó a un acuerdo con la ciudad de Northwood y recibirá una compensación económica, según informó la Unión Americana de Libertades Civiles ACLU de New Hampshire.

Este acurdo al que se llegó el 27 de agosto , surge de una demanda del Proyecto de Derechos de Inmigrantes de ACLU de New Hampshire contra la ciudad de Northwood. En este caso, Northwood arrestó indebidamente a Johoani Velasco Perea, bajo la sospecha de que estaba ilegalmente en Estados Unidos. Sin embargo, el latino tiene DACA .

Además de la compensación económica de 12,500, el acuerdo incluye la realización de cambios en prácticas policiales de Northwood.

Un soñador

Velasco Perea llegó a Estados Unidos desde México cuando era un niño y participa en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Vive en Carolina del Norte y estuvo en New Hampshire el otoño pasado, enviado por su empleador para construir una cochera en Harding Metals, Inc., en Northwood.

La tarde del viernes 21 de septiembre del 2018 , oficiales del Departamento de Policía de Northwood detuvieron a Velasco Perea y a otros dos latinos mientras caminaban hacia su lugar de trabajo. Los informes del departamento policial indican que los tres hombres eran latinos y sospechosos .

La detención

Velasco y sus compañeros explicaron a los oficiales de policía que simplemente estaban caminando de regreso al trabajo, después de haber comprado comida en una tienda cercana.

En lugar de liberar a Velasco Perea y ante la evidente ausencia de comportamiento criminal, los oficiales detuvieron a los latinos con la sospecha de que eran indocumentados.

Los oficiales solicitaron una identificación a Velasco Perea quien les presentó una licencia de conducir válida de Carolina del Norte, además les explicó que estaba legalmente en Estados Unidos.

Uno de los tres latinos tenía un problema de inmigración, y eventualmente ICE lo detuvo y fue deportado.

Perfil racial

Este caso se trata de asegurar que los agentes de policía no arresten a las personas simplemente porque sospechan que podrían ser inmigrantes indocumentados. Los departamentos de policía locales de New Hampshire no deben detener, parar, registrar o arrestar a ninguna persona basándose únicamente en ese tipo de sospecha , dijo Gilles Bissonnette, director legal de la ACLU de New Hampshire.

Según la organización, el latino quien sigue trabajando en Carolina del Norte en la construcción de estacionamientos, está conforme con el acuerdo.