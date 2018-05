Lista de libros recomendados de acuerdo a la edad del niño

Para infantes o bebés que no caminan todavía

• Libros de canciones, rimas, poesías, ruidos y sonidos cómicos: Mother Goose books, Arroz con leche: Popular Songs and Rhymes from Latin America, Tortillas Para Mamá and Other Nursery Rhymes.

• Board Books que le permitan manipularlos y tocarlos sin importar que se dañen o libros de plástico para usarlos en el baño: Hermanas, Zoo Animals, Los Juguetes del Bebé.

Libros que desarrollen la función visual de enfocar e identificar colores: No David, The Big Book of Beautiful Babies, Brown Bear, Brown Bear What Do You See? (Oso pardo, oso pardo ¿qué ves ahí?)

• Libros para que el niño identifique objetos: Little Cloud.

Niños que ya caminan (Toddlers)

• Darle libros pequeños de carátula rústica o tipo Board Books, libros más complicados que muestren las letras del alfabeto: Chicka, Chicka abc.

• Libros con preguntas donde la respuesta sea NO: How Do I Put It On, Do You Want To Be My Friend. It Looked Like Spilt Milk

• Libros con relieve que le permitan sentir que él/ella está participando: Dónde está Spot, El Cumpleaños de Spot, Hands.

• Libros que aumenten su capacidad de concentración: Where is the fish?, Where is the Bear?, Watch Where You Go.

Niños de 3 años

• Libros donde las palabras se repitan, fomentar que las aprendan: Yo Tenía un Hipopótamo.

• Libros de intriga donde ellos descubran las palabras: What Am I?, Do you Want To Be My Friend?

• Libros que le desarrollen la estima: Me gusta como soy (I Like Me, My Hair).

• Libros que se relacionen con su familia, o su vida personal: Con Mi Hermano (With My Brother), Qué te gusta, Too Many Tamales, Abuelita’s Heart, Todos hacemos caca.

• Libros de conceptos avanzados: La Oruga muy hambrienta; Sip, Slurp, Soup, Soup /Caldo, Caldo, Caldo.

• Libros que desarrollan la imaginación: If, Sivestre y La Piedrita Mágica

• Libros que hablen sobre el amor de los padres hacia los niños y su compromiso de protegerlos: No David, A Mother For Choco.

Niños de 4 años

• A los niños de esta edad les gusta ver la justicia que se desprende de una historia: The Tale of Coyote and Rabbit, La Caperusita Roja, La Verdadera historia de los Tres Cerditos.

• Libros que le despierten la curiosidad sobre el mundo que los rodea, libros de ciencia, de aviones, de leyendas como: The Lizard And The Sun.

• Libros de Aventura: Vamos a Cazar Un Oso.

• Libros que tengan sentido de humor: La Señorita Nelson ha desaparecido, Cerdos un montón cerdos a granel.