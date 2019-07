Listos los ocho mejores equipos para la liguilla final

En esta ocasión todos los partidos van a estar al rojo vivo, ya que en esta liguilla no entró rival chico así que tendrán que sacar las mejores técnicas y jugar con la mente bien fría, ya que varios jugadores estrellas de varios equipos ya se perdieron la liguilla por no detener su temperamento, sea contra los árbitros, o por las agresiones a sus rivales.

Zacango Vs. Independiente

En el duelo de punteros entre Zacango Vs. Independiente se puso candente ya que ambos buscaban cerrar de primeros para que se enfrenten con el colero, ya que los dos últimos lugares son rivales que pueden dejar fuera a los dos primeros. Independiente se confió al final de su partido ya que Zacango le sacó la casta en una jugada de Malik Timmos en donde la defensa no le vio ni el polvo por la velocidad de este jugador, que terminó mandando el balón en las redes del Independiente y con ese golaso cerró su encuentro por 3 a 2.

Otros partidos

Los Camoteros del Puebla al principio no podían con el Monroe ya que todas les tapaba su arquero, pero al medio tiempo su suerte cambio y terminó ganando por 6 a 1.

Las Águilas permanecen sin alzar el vuelo y si siguen así quién sabe cómo les vaya en liguilla, ya que el Bayer las humilló metiéndole 5 a 1.

El Barcelona tenía todo controlado ya que le iba ganando a los Alebrijes de Oaxaca y a pesar que ganó su partido por 3 a 1 perdió a su mejor jugador que salió expulsado y se perderá la liguilla por tener la lengua tan suelta hacia los árbitros, ya que lo pintaron de rojo y verá la liguilla desde la tribuna.

Próximos partidos

Categoría Master7x7

10:30 a.m. Pumas Vs. Carranza

10:30 a.m. Puebla Vs. Municipal

Categoría 11×11

12:00 p.m. Puebla Vs América

2:00 p.m. Barcelona Vs. Municipal

4:00 p.m. Independiente Vs. Bayer Munich

6:00 p.m. Zacango Vs. Alebrijes de Oaxaca