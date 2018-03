Los aliados indispensables para un maquillaje cautivador

El maquillaje es parte de la rutina diaria de belleza, y puede ser mejor aprovechado cuando la persona sepa emplear los productos cosméticos de la manera correcta, de acuerdo a las características de su rostro y de su tipo de piel. A continuación algunos productos esenciales que no pueden faltar en nuestro set de maquillaje:

El corrector

Un buen maquillaje empieza por el corrector, que es la herramienta para corregir áreas oscuras en la piel. Usualmente estas áreas se encuentran bajo los ojos, alrededor de los labios y la nariz. Para identificar estas áreas has lo siguiente: frente al espejo con el cabello recogido baja la cabeza y mira directamente al espejo. En esta posición es más fácil ver donde tenemos áreas oscuras.

El corrector debe ser aplicado sea con un pincel o con una esponja de maquillaje. No te pongas corrector donde no lo necesitas (a menos que estés creando algún efecto especial).

Si tienes algún barro puedes cubrirlo aplicando corrector sobre él. Los correctores en forma de crayón cubren más.

El corrector debe ser dos tonos más claro que la base. Si tienes mucha pigmentación rosada u oliva prueba el corrector verde. El verde neutraliza el color cubriendo mejor. No uses verde en áreas que no necesitas, porque creará más sombras.

Las bases

Cuando se trata de la base, es mejor usar una consistencia ligera. Las consistencias gruesas enfatizan las lineas de expresión, que es justamente lo que queremos evitar.

Sombras en los ojos

Usa una sombra de base. Usualmente sombras rosa pálido o blanco translucido son las más comunes, aunque ahora están de moda otros colores como el púrpura suave o verde limón. Lo importante es que esta sombra debe ser casi transparente. Su función es añadir brillo y realzar los ojos.

Las sombras liquidas se aplican fácilmente con un pincel y por su consistencia harán el maquillaje más duradero. Puedes mezclar para crear tus propios colores.

