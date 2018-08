Los equipos se encuentran a unos pasos de las eliminatorias

Eliminatorias que están programadas para la tercera semana del mes de septiembre y donde estamos más que seguros que serán unas eliminatorias de alto nivel competitivo.

En la Segunda División A Los G4 es el equipo a vencer. Este poderoso equipo que se esta convirtiendo en el equipo a vencer pero sus dos rivales de hoy no pudieron hacer historia ya que perdieron frente a los G4.

Su primer rival del domingo 19 de agosto fue los Foam Guys de Charlotte y una hora después fueron los actuales campeones, Super Raptors, que no pudieron doblegar a los poderoso G4.

Segunda División B

La semana pasada Rock Nation perdió frente a Hidalgo pero esta semana logró recuperarse y derrocó a uno de los grandes, nada más ni nada menos que al equipo que está en segundo lugar, The Brothers, y lo hizo de una manera muy efectiva con una diferencia de 17 puntos.

Primera División

Equipos que matemáticamente ya están clasificados para las eliminatorias que se darán en el mes de septiembre pero lo que vamos a esperar es por sus rivales y por las posiciones que le corresponde a cada equipo. En esta ocasión salieron victorioso los Suns y Rock Boyz.

Resultados

Steelers 46 Vs. Los Incredibles 68

Celtics 52 Vs. Monstars 48

Rock Nation 51 Vs. The Brothers 34

Foam Guys Clt 57 Vs. Los G4 74

Raza Unida 48 Vs. Thunders 47

Super Raptors 46 Vs. Los G4 74

Viramontes 44 Vs. Hidalgo 69

Los Suns 77 Vs. D-Terminators 58

Viramontes 43 Vs. Zimapan 47

Los Suns 59 Vs. Rock Boyz 90

Forasteros 44 Vs. Zimapan 46

Bluemoon 54 Vs. Avengers 33

Pilipinas 65 Vs. The Shield 40