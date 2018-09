Los estafadores lo están asechando sin que usted se dé cuenta

Debemos tener mucho cuidado con nuestra información personal, ya que estamos en un mundo totalmente abierto, donde la mayoría de nuestra información está accesible por las redes sociales, en almacenes, en bancos y en muchos otros lugares. Esto lo saben los estafadores, quienes buscan a una persona vulnerable para robarle su dinero.

Unos días atrás estaba revisando mis mensajes, cuando me encontré con uno, que sonaba ¡urgente y amenazador! Me decía que retornara la llamada, en las próximas dos horas, ya que debía saldar una deuda con la oficina del Servicio de Rentas Internas ( IRS ) y de no hacerlo, sería puesta tras las rejas.

A Dios gracias yo hago mis impuestos anualmente y sé exactamente cómo ando con el IRS. También sé que el IRS nunca llama a nadie, ellos solo se comunican con los preparadores de impuestos por cartas, pero nunca con una llamada.

Decidí regresar la llamada al número que me aparecía en el mensaje 601-866-1943 para ver quién eran esta gente. Mi sorpresa fue que detrás del que me contestó se escuchaba a muchas otras personas llamando, y escuché la palabra IRS continuamente, entonces deduje que era un centro de llamadas donde tienen un sinnúmero de personas que llaman a todos los números de teléfono que caen en sus manos, incluyendo el mío, y quizás el suyo también.

Le hablé quien me contestó y le pregunté que cuál era la situación, inmediatamente me pidió mi nombre, no le di mi nombre sino que le pregunté que dónde estaba localizado, le dije que por qué el IRS estaba llamando en vez de escribir; inmediatamente colgó mi llamada. Volví a llamar y dije lo mismo y de nuevo colgaron mi llamada.

Ese mismo día como cosa rara, alguien llamó a un sobrino que vive en otro estado y le dijeron que tenían a un amigo de él en la frontera y que tenía que enviar una cantidad de dinero para que ellos lo dejaran ir, de otra forma, lo iban a poner en manos de Inmigración y que aún le podía pasar algo peor. Mi sobrino les contestó que él no tiene amigos en el extranjero, y no lo volvieron a llamar.

Todas esta gente que le llama de números desconocidos y aun algunas veces con números que parecen de agencias gubernamentales, o con alguna situación de emergencia, son muy probable estafadores.

Usted nunca debe de dar su nombre o su información personal a nadie con quien usted no está haciendo trato directo. No se desespere en el momento que le llamen y la llamada parezca verdadera; haga primero una investigación para ver si de veras le está llamando una agencia segura y responsable.

Si le dicen que tienen secuestrado o en la frontera a alguien, primero llame a su país a ver si esa persona ha salido del país. No entable conversación con esta gente, si se ponen muy agresivos, por favor llame a la policía o vaya al precinto de policía más cercano a poner la queja.

No tenga miedo, pues eso es lo que buscan estas bandas de estafadores profesionales, los cuales muy probablemente, le estarán llamando de un centro telefónico al otro lado del mundo, de donde ellos operan. Le pido que se mantenga informado para que no se convierta en otra víctima más.