Las emociones del Torneo Clausura 2019 regresan este domingo 15 de septiembre en la Categoría Premier, a las instalaciones de Ramblewood Park de la ciudad de Charlotte, después de una semana de paralización por el mantenimiento de los campos de pasto natural.

Mientras tanto daremos un vistazo a la tabla de posiciones, donde hay una lucha en los primeros lugares entre Chelsea FC y Capital Glass, que han sumado los dos cuadros 14 puntos, fruto de 4 victorias y dos empates.

El mejor gol diferencia lo tienen también igualado en (+4), teniendo una ligera ventaja el equipo inglés que mantiene un gol a favor en (+10), mientras que el colíder lo tiene en (+9). Esto nos da la idea de lo competitivo que está esta lid que es muy competitiva de principio a fin.

Mientras tanto en tercer lugar aparece el equipo de Atlántida FC, que acumula 13 puntos fruto de 4 victorias y un empate, con un gol diferencia de (+6) tras 14 goles a favor y 8 en contra. Este equipo está a la caza de los punteros para que en cualquier descuido apoderarse de la punta del torneo.

Próximos partidos

La octava jornada se jugará así: Brothers FC vs. Chelsea, Salusa Team vs. Capital Glass, Jilamito FC vs. Atlántida, Independiente Honduras vs. Vallense, Las Águilas vs. Rock Hill y Kabillos FC vs. MCI Fútbol.

Se recuerda a los aficionados que este torneo se juega los días domingos a partir de las 9:00 a.m., en los campos ubicados en el 10200 Nations Ford Rd, Charlotte, NC 28273.