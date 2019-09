Luchando por los derechos humanos durante la presidencia de Donald Trump

Pasé una semana como voluntaria en la frontera sur, trabajando junto a otros abogados que vinieron de todo el país para ayudar a las personas que solicitan protección en Estados Unidos. La ley federal de Estados Unidos brinda varias formas de protección a las personas que huyen de la persecución y la tortura en sus países de origen. El más famoso de estos se llama asilo .

Esta ley ha estado vigente desde 1951 , cuando varios países llegaron a un acuerdo para tratar de evitar que los horrores de la Segunda Guerra Mundial volvieran a suceder. Ofrecer protección bajo asilo, es cómo Estados Unidos muestra su compromiso con los derechos humanos, pero ese compromiso está bajo ataque por parte del presidente Donald Trump.

Orden ilegal

El 15 de julio el presidente firmó una orden declarando que cualquier persona que haya pasado por un tercer país en su camino a Estados Unidos no sería elegible para el asilo. Tendrían que buscar protección primero en esos otros países.

Esta orden contradice directamente la ley de asilo, que dice que cualquier extranjero que esté físicamente presente en Estados Unidos o que llegue a Estados Unidos, ya sea en un puerto de llegada designado o no, e independientemente del estatus de ese extranjero, puede solicitar asilo .

El Congreso fue muy claro cuando redactó esta ley. Es reconocido que muchos solicitantes de asilo tienen que viajar a través de otro país antes de llegar a Estados Unidos. Excepto los mexicanos y los canadienses, casi todos los solicitantes de asilo deben viajar por al menos otro país antes de llegar a Estados Unidos. La ley garantiza que viajar a través de otro país para llegar a Estados Unidos no puede ser una barrera para el asilo.

Crisis humanitaria

Lo que significa la nueva regla de Trump es que ahora decenas de miles de refugiados están atrapados en México. Vi a esta masa de personas con mis propios ojos, y realmente, son de todo el mundo. No solo refugiados de Centroamérica, sino también de Venezuela, Cuba, China, Rusia, Medio Oriente y África. Muchos no tienen familia en México, no tienen estatus legal allí, no pueden inscribir a sus hijos en la escuela y no pueden recibir atención médica u otros servicios sociales. Los refugios se desbordan y la gente duerme en los pisos de iglesias y sinagogas e incluso en las calles. Son blancos para los cárteles y otros delincuentes que buscan ganar dinero con su desgracia.

Pero hay esperanza. Además de los muchos voluntarios que ayudan en la frontera, hay equipos de abogados que están presentando múltiples demandas contra la Administración Trump para revocar esta regla ilegal.

Si usted o un familiar contrata a nuestro equipo de inmigración en Dummit Fradin, estaremos a su lado y lucharemos por usted a cada paso. También lo habilitaremos para que alce su voz y se convierta en su propio defensor, porque si busca asilo, la ley está allí para protegerlo. Cuando conoce sus derechos, puede vivir sin miedo.

