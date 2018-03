Lugares conocidos de Carolina del Norte que aparecieron en películas famosas (primera parte)

En Carolina del Norte se han grabado más de 400 películas, así como numerosos programas de televisión. Aunque la industria se ha trasladado a otros lugares (debido a recortes de incentivos fiscales), las producciones independientes ahora dominan la escena cinematográfica de Carolina del Norte.

A continuación le presentamos los primeros cinco lugares icónicos que aparecen en películas famosas, filmadas en nuestro estado.

1. Dirty Dancing (Lake Lure)

Ubicado en el condado de Rutherford, sector de las montañas, Lake Lure es el escenario central de esta película clásica del género romántico con números de baile de 1987, Dirty Dancing, protagonizada por Patrick Swayze y Jennifer Grey.

2. Shallow Hal (Charlotte)

En la comedia romántica del 2001 Shallow Hal (traducida en Latinoamérica como “Amor ciego”) se puede ver a sus protagonistas: Gwyneth Paltrow, Jack Black y Jason Alexander pasear por varios lugar de conocidos de Charlotte, especialmente el Freedom Park y la Pike’s Soda Shop, ubicada en el centro este de la ciudad.

3. The Hunger Games (Henry River Mill Village)

The Hunger Games (Los Juegos del Hambre) fue filmado completamente en Carolina del Norte, pero dos de sus lugares más reconocibles son Henry River Mill Village y Triple Falls. Henry River fue el hogar de Katniss en el Distrito 12. En la escena icónica donde Katniss y Peeta finalmente se reúnen hacia el final de los juegos, de hecho está en Triple Falls. Hoy en día, hay giras interactivas para fanáticos de los Juegos del Hambre que los llevan a estos principales lugares de las montañas de Carolina del Norte.

4. I Know What You Did Last Summer (Southport)

Southport ha experimentado un auge en el turismo debido a su aparición en varias películas famosas y programas de televisión. En particular: Safe Haven, A Walk To Remember, I Know What You Did Last Summer y el famoso programa de televisión Dawson’s Creek.



5. Forrest Gump (Grandfather Mountain)

En esta película dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Tom Hanks, galardonada con el premios Oscar como mejor película en 1994, se pueden ver varias escenas emblemáticas que fueron filmadas en Asheville. Una ubicación clásica es el camino curvilíneo cuesta arriba, que se filmó en Grandfather Mountain.