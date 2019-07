Más de 90 empresas firman carta en oposición a proyecto de ley antiinmigrante

Más de 90 dueños de negocios de Carolina del Norte firmaron el 9 de julio una carta dirigida al gobernador, Roy Cooper, en la cual se oponen a la HB-370, un proyecto de ley que busca exigir a las agencias locales, como los alguaciles, participar en operaciones federales de inmigración, y que acaten las peticiones de retención de indocumentados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ( ICE ).

Los líderes de negocios agradecen al gobernador Cooper por declarar públicamente que el proyecto de ley es inconstitucional . Presentado originalmente en la Cámara de Representantes por el legislador Carson Smith en marzo, el proyecto de ley fue aprobado tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado esta primavera y podría llegar al escritorio del gobernador para convertirse en ley.

Un mal negocio

La carta de oposición de la HB-370 de los líderes empresariales dice: Tomar una postura dura contra los inmigrantes en Carolina del Norte es cruel, y disuadiría a futuras industrias a invertir en nuestro estado , e instan al gobernador a que vete el proyecto de ley para salvaguardar las comunidades de Carolina del Norte y a su economía.

Bob Page, fundador, presidente y director ejecutivo de Replacements, Ltd., enfatizó los impactos negativos que tendría el proyecto de ley en las empresas: Durante 38 años en el negocio, Replacements, Ltd. ha empleado a miles de personas, muchas de las cuales llegaron a este país como inmigrantes. Hoy en día, nuestra fuerza laboral incluye personas de más de 30 países. Hemos sido reconocidos al ganar numerosos premios en el lugar de trabajo y al obtener el apoyo de más de 10 millones de clientes. Somos quienes somos porque nuestros equipos incluyen muchos empleados inmigrantes que trabajan arduamente. Nuestra comunidad es un lugar acogedor, porque incluye a nuestros empleados inmigrantes, sus familias y sus amigos. Forzar a nuestra policía local a atacar, perseguir y detener a inmigrantes destruirá nuestra comunidad. No nos hará más seguros, sino infundirá temor, desconfianza y división que tardará varias generaciones en recuperarse. Las empresas como la mía no tienen interés en operar en ese clima. La HB-370 es otra medida terrible destinada a dividir en lugar de construir una comunidad .

Impacto económico

La economía de Carolina del Norte se basa en gran medida en el trabajo proporcionado por las comunidades inmigrantes. Según un informe de New American Economy, en Carolina del Norte hay más de 800,000 inmigrantes que contribuyen con 6.4 mil millones anuales en impuestos locales, estatales y federales. Los trabajadores inmigrantes componen el 53.1 de los trabajadores de la construcción, pintores, y trabajadores de mantenimiento, además forman el 49.7 de los trabajadores agrícolas en el estado.

Los dueños de negocios inmigrantes proporcionan 151,117 empleos a la gente de Carolina del Norte y sus firmas contribuyen con 24.7 mil millones en ventas a la economía local.